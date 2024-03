Türkheim

vor 33 Min.

Beim Mittagessen für Kinder bereiten die Kosten Bauchschmerzen

Gemeinsam schmeckt es doch am besten, das gilt natürlich auch für die Mädchen und Buben in den Kindergärten der Region. Doch die steigenden Kosten für die Verpflegung machen den Eltern zu schaffen.

Plus Die Verpflegung für Mädchen und Buben in den Kindertagesstätten geht für die Eltern ganz schön ins Geld. So ist die Situation in Türkheim und den umliegenden Orten.

Von Alf Geiger

Steigende Preise für das Mittagessen an den vier städtischen Kindertageseinrichtungen und der Grundschule in Mindelheim sind vielen Eltern sauer aufgestoßen und haben dort hohe Wellen geschlagen. Auch in den Gemeinden im Wertachtal und Umgebung stoßen die Kostensteigerungen den Verantwortlichen in den Rathäusern und vor allem den betroffenen Eltern sauer auf.

Wie berichtet, müssen die Eltern an der Christoph-Scheiner-, der Luxenhofer-, der Champagnat- und der Anna-von-Teck-Kita in Mindelheim demnächst 5,20 Euro pro Mahlzeit zahlen. Das ist ein Euro mehr als bisher. An der Grundschule steigt der Preis für eine Portion von 4,90 Euro auf 6,30 Euro. So ist die Situation in Türkheim und Umgebung.

