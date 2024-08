. „Jung gefreit hat nie gereut“: Diese Erfahrung haben auch Hannelore und Josef Schmidberger gemacht, die sich beim Tanzen in der Turnhalle von Markt Wald kennen und lieben gelernt haben und am 29. August vor 60 Jahren in der Türkheimer Kapuzinerkirche den Bund fürs Leben schlossen. Im engsten Familienkreis feierten die Eheleute nun das seltene Fest der Diamantenen Hochzeit.

