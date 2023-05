Beim Türkheimer Töpfermarkt ist viel geboten

Mehr als 100 Aussteller präsentieren beim Türkheimer Töpfermarkt eine große Auswahl handgefertigter Waren. Und auch das Rahmenprogramm kann sich sehen lassen.

Der Türkheimer Töpfer- und Kunsthandwerkermarkt hat nichts von seiner Anziehungskraft verloren und erwies sich auch in diesem Jahr wieder als Publikumsmagnet. Petrus hielt wider Erwarten weitgehend die Schleusen dicht und so gab es am Samstag und Sonntag im Schlossgarten zeitweise kein Durchkommen mehr. Man sah nur gut gelaunte Besucher und Besucherinnen, die sich an den vielfältigen, handgefertigten Kunstwerken und Töpferwaren der mehr als 100 Ausstellenden erfreuten und auch in Kauflaune waren.

Mit der Motorsäge hat Martin Schadel aus Derndorf seine hölzernen Luxus-Handtaschen gefertigt. Foto: Franz Issing

Besonders gefragt waren originelle Deko- und Gebrauchsartikel aus Glas, Metall, Ton und Holz. Aber auch handgefertigter Schmuck in allen Variationen und allerlei lustiges Getier aus Metall und Ton sowie Kleider und Stoffe wurden gerne gekauft. Beim Bummeln über den Markt kam man am Stand von Gerd Bitterer aus Schwabmünchen nicht vorbei. Er pries Schalen und Vasen aus heimischen Hölzern an. Zum ersten Mal auf dem Töpfermarkt war Martin Schadel aus Derndorf. Der Motorsägenschnitzer hatte unter anderem Tiere und Gucci-Taschen aus Holz im Angebot. Schadel war voll des Lobes für den Standort des Marktes und schwärmte von einem tollen Ambiente und der guten Stimmung bei den Besucherinnen und Besuchern.

Auch hölzerne Taschen-Saxofone gab es beim Türkheimer Töpfermarkt

Der Feinsägekunst frönen auch Tina Endle und Jörg Bochtler aus Steinheim. Der Stand der beiden fingerfertigen Künstler war ständig umlagert. Ihre kunstvollen Exponate erregten viel Aufsehen. Und während Heide Hartlieb aus Mammendorf „Märchenhaftes“ aus Ton anbot, versuchten Sabine und Robert Filipo aus Königsbrunn, vergoldete Kunstwerke aus Metall an den Mann oder die Frau zu bringen. „Alles hochwertige und nachhaltige Unikate“, versicherte das Paar und scherzte: „Wir vergolden alles, was nicht niet- und nagelfest ist.“

Auf der Freischachanlage des Türkheimer Schachklubs konnten sich die Besucherinnen und Besucher im Schach-Spiel probieren. Foto: Franz Issing

Körperseife aus New York in 180 Schichten gegossen und farblich Edelsteinen ähnlich glänzten die „Soap-Rocks“ im Sonnenlicht. Auf der Suche nach Außergewöhnlichem wurden die Besuchenden auch beim Chef der „Woobasax-Manufaktur“ fündig. Seine aus edlen Hölzern gefertigten Taschen-Saxofone erwiesen sich als ebenso klangvoll wie ihre großen Brüder aus Metall. Besonders ins Auge fielen auch die edlen Gebrauchskeramiken der Töpferin Jeanette Arndt aus Waal. „Eine Auswahl wie bei Alice im Wunderland“, warb sie für ihr nicht alltägliches Geschirr.

Der Türkheimer Töpfermarkt punktet mit seinem umfangreichen Rahmenprogramm

Wen es beim Schauen und Staunen leicht fröstelte, der war am Stand von Margreth Bilge genau richtig: Dort konnte man testen, wie es sich anfühlt, mit handgenähten Mützen und Hüten behütet zu sein. Auf den Wiesen und am Ufer des kleinen Wasserlaufs im Schlosspark strahlten große und kleine Früchtchen um die Wette, machten sich allerlei lustige Gesellen aus Ton breit. Gleich in der Nähe lud der „Naturpark Allgäu“ Hunde und Katzen zu einem Festessen mit artgerechter Nahrung ein. Und wer Lust auf Schmuck hatte, dem wurde die Wahl zwischen filigranen und rustikalen Preziosen und edlen Klunkern aus Gold, Silber und Platin zur Qual.

Auch an musikalischer Unterhaltung fehlte es nicht auf dem als Familien-Event bekannten Markt. Auf einer großen Showbühne traten zwölf Livebands und Gesanggruppen wie auch Samba-Trommler auf. Derweil trieben Ballonzauberer und Akrobaten mit großen und kleinen Leuten ihr buntes Spiel. Allgemeinwissen war gefragt bei den Kandidaten, die Quizmeister und Moderator Peter Ostler auf den heißen Stuhl einlud und ihnen Löcher in den Bauch fragte. Besserwissern winkten 500 Euro als Preis.

"Acrobatica Fantastica" boten eine zündende Feuershow

Bei den kleinen Besucherinnen und Besuchern kam ebenfalls keine Langeweile auf. Sie machten an einem Bungee-Trampolin Luftsprünge, ließen sich ihr Gesicht bemalen, krochen in riesige Wasserbälle und ließen sich in einem großen Water-Pool treiben. Auch mit Esel- und Kamelreiten und Karussellfahrten hatten die Kids viel Spaß. Doch damit nicht genug der Belustigung. Märchentante Angelika Kögel lud die Kleinen samt Eltern ins Zelt zu „Mitmach-Märchenstunden“ ein. Auch der Türkheimer Schachklub war mit von der Partie: Wer wollte, konnte auf der Freischachanlage die „Outdoor-Variante“ des „königlichen Spiels“ kennenlernen.

Und was wäre der Kunsthandwerkermarkt ohne eine zündende Show der Feuerschlucker vom Verein „Acrobatica Fantastica“, deren feurige Kunststücke und Tänze das Publikum an zwei Abenden staunen ließen. Niemand musste vom Markt mit leerem Magen nach Hause gehen. Dass der kleine Hunger zwischendurch nicht zu groß wurde, dafür hatte Veranstalter Emil Meyer eine bayerische Schmankerlmeile eingerichtet.