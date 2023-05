Beim Wenden nicht aufgepasst: Lkw beschädigt parkendes Auto

Auf rund 4500 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den ein Lkw-Fahrer in Türkheim verursacht hat.

Laut Polizei beschädigte am Montagvormittag in der Jakob-Sigle-Straße in Türkheim ein Lkw-Fahrer touchierte beim Wenden einen am Seitenstreifen geparkten Pkw. Durch den Zusammenstoß wurde die Seitenscheibe des Autos stark beschädigt und ging zu Bruch. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf circa 4500 Euro. (mz)