Türkheim-Berg

vor 33 Min.

So geht tierische Therapie: Mit Alpakas gegen den Alltagsstress

Ein Besuch bei den Alpakas von Maren Agricola in Berg bei Türkheim ist ein besonderes Erlebnis. Das Aussehen der Tiere und ihr Ruhe ausstrahlendes Wesen lassen den Besucher stets ebenfalls vom Alltag „herunterkommen“.

Plus Maren Agricola ist mit ihren Alpakas von Rammingen in den Türkheimer Ortsteil Berg umgezogen und bietet Besuche auch für Gruppen an.

Von Helmut Bader

Alpakas sind Tiere, die schon allein wegen ihres Aussehens ungemein gut bei Menschen ankommen. Doch dass dahinter viel mehr steckt, kann man bei einem Besuch dieser liebenswerten Tiere in Berg bei Türkheim erfahren. Dort hält Maren Agricola auf einer Koppel am westlichen Rand des idyllisch gelegenen Dörfchens fünf dieser Tiere, alles kastrierte Männchen wegen gewünschter Stressfreiheit. Sie heißen Gucci, Tom, Tiger, Nurio und Thiago. Bei einem Besuch, wie dem der Familie Hempel mit ihren beiden Töchtern Frieda und Nele, ließ sich ganz viel über Alpakas erfahren.

Die Alpakas von Maren Agricola sind von Rammingen nach Berg umgezogen

Maren Agricola bietet solche auch für Geburtstage, Kindergärten, Schulen, jeweils verbunden mit einer kleinen Wanderung am Strick, an. Sogar schon für einen Junggesellinnen-Abschied wurde sie gebucht. Unter der Handynummer 0176/34431225 können Besuche vereinbart werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

