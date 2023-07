Türkheim

06:30 Uhr

Berührende Gründe für einen Pilgermarsch von Türkheim nach Augsburg

Plus Im Ulrichsjahr machen sich Pilger aus ganz Schwaben von Türkheim aus auf eine traditionelle nächtliche Wallfahrt. Ihr Ziel ist ein berühmtes Grab.

Von Franz Issing

„Hilf uns in diesem Erdental, dass wir durch Gottes Gnad und Wahl zum Himmel kommen allzumal“. Doch so weit wollten die 19 Pilger aus ganz Schwaben nun doch noch nicht gehen. Ihr Ziel ist viel mehr das Grab des Heiligen Ulrich in Augsburg, passend zum Ulrichsjahr im Bistum Augsburg. Um zu Fuß dorthin zu gelangen, nahmen sie viele Mühen auf sich. 60 Kilometer durch die Nacht auf dem Jakobsweg von Türkheim in die Fuggerstadt ist schließlich kein Kinderspiel, eher eine große Herausforderung. Das gilt auch für manchen Grund, aus dem die Männer auf diese Wallfahrt gehen.

Nach einem von Pfarrer Martin Skalitzky zelebrierten Gottesdienst machten sich die Wallfahrer mit Rucksack auf dem Rücken und dem Ulrichskreuz auf der Brust am Montagabend um 19 Uhr auf den Weg nach Augsburg. Am Dienstag erreichen sie dort um 20 Uhr die Basilika St. Ulrich und Afra. Dort feiert die Pilgergruppe aus Türkheim mit Bischof Bertram Meier und vielen anderen Männern aus dem Bistum einen festlichen Gottesdienst.

