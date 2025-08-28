Sie hausten ohne einen Pfennig in einem Holzschuppen

Dass ein Ehepaar „Eiserne Hochzeit“ feiern kann, kommt nicht gerade alle Tage vor. Ingrid und Bernd Kühnel aus Türkheim haben es geschafft. Auch nach 65-jähriger Zweisamkeit ist ihre Beziehung noch so robust wie Eisen. Im engsten Familienkreis feierte das Jubelpaar seinen 65. Hochzeitstag. Dazu gratulierten ihm zwei Töchter, ein Sohn, fünf Enkel und zwei Urenkel. Zu den zahlreichen Gratulanten zählte auch Türkheims Bürgermeister Christian Kähler, der im Namen der Marktgemeinde und des Landkreises Glückwünsche übermittelte. Postalisch gratulierten Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Ministerpräsident Markus Söder.

Franz Issing Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Türkheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Holzschuppen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis