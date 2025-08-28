Icon Menü
Berührende Liebesgeschichte: Dieses Paar aus Türkheim hauste ohne einen Pfennig in einem Holzschuppen

Türkheim

Sie hausten ohne einen Pfennig in einem Holzschuppen

Ingrid und Bernd Kühnel aus Türkheim feiern „Eiserne Hochzeit“. Ihr gemeinsamer Lebensweg ist von Flucht und einem erfolgreichen Neuanfang geprägt.
Von Franz Issing
    Ingrid und Bernd Kühnel feiern Eiserne Hochzeit. Auch Türkheims Bürgermeister Christian Kähler gratulierte.
    Ingrid und Bernd Kühnel feiern Eiserne Hochzeit. Auch Türkheims Bürgermeister Christian Kähler gratulierte. Foto: Franz Issing

    Dass ein Ehepaar „Eiserne Hochzeit“ feiern kann, kommt nicht gerade alle Tage vor. Ingrid und Bernd Kühnel aus Türkheim haben es geschafft. Auch nach 65-jähriger Zweisamkeit ist ihre Beziehung noch so robust wie Eisen. Im engsten Familienkreis feierte das Jubelpaar seinen 65. Hochzeitstag. Dazu gratulierten ihm zwei Töchter, ein Sohn, fünf Enkel und zwei Urenkel. Zu den zahlreichen Gratulanten zählte auch Türkheims Bürgermeister Christian Kähler, der im Namen der Marktgemeinde und des Landkreises Glückwünsche übermittelte. Postalisch gratulierten Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Ministerpräsident Markus Söder.

