Beten rund um die Uhr

Beten, beten, beten - und dies rund um die Uhr. Seit 25 Jahren wird in der Loreto-Kapelle der Kapuzinerkirche eine „Ewige Anbetung“ angeboten, ein Gebets-Marathon bei Tag und bei Nacht. Siebenmal in der Woche knien zahlreiche Gläubige aus Nah und Fern vor dem Altar und bestürmen den Herrgott mit ihren Sorgen und denen ihrer Mitmenschen. 125 Beterinnen und Beter haben feste Stunden übernommen. Hinzu kommen Frauen und Männer, die einspringen, wenn jemand verhindert ist.

Vor einem Vierteljahrhundert fing alles an. Der frühere Türkheimer Seelsorger Bernhard Hesse fing bei einem Besuch in den USA Feuer für diese Glaubensinitiative und führte das „ewige Gebet“ auch in der Wertachgemeinde ein. Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums kommt Pfarrer Hesse, der derzeit als Dekan in Kempten in der Pfarrei St. Anton wirkt und auch dort anno 2016 die „ewige Anbetung“ etabliert hat, in seine ehemalige Wirkungsstätte im Unterallgäu und hält am Mittwoch, 18. September, um 20 Uhr im Pfarrheim einen Vortrag mit dem Thema „Jesus erneuert sein Land – Eucharistische Anbetung im Jahr 2024“.

Das Erbe der Corpus-Christi-Brunderschaft wird in Türkheim gepflegt

Während sie Woche für Woche jeweils eine Stunde (oder 14-tägig) vor dem Allerheiligsten betend verweilen, knüpfen die Gläubigen an das Erbe der Corpus-Christi-Bruderschaft an, die es in Türkheim seit 1676 gibt. Gegründet wurde die Bruderschaft von Herzog Maximilian Philipp, der sie der „ewigen Anbetung“ widmete – „zur steten Erinnerung an das Leiden und Sterben Jesu Christi wie auch als Denkmal seiner unendlichen Liebe“.

Mit einer Festwoche gedenkt die Türkheimer Pfarrgemeinde dieses historischen Ereignisses. Höhepunkt der Feierlichkeiten ist am Donnerstag, 19. September, um 19 Uhr, ein Festgottesdienst in der Pfarrkirche „Mariä Himmelfahrt“ mit Weihbischof Florian Wörner. Danach besteht im Pfarrheim Gelegenheit zur Begegnung. Doch damit nicht genug der Veranstaltungen. Am Freitag, 20. September, steht um 19 Uhr in der Kapuzinerkirche ein Familienabend unter dem Motto „Anbetung-Lobpreis-Familiensegnung“ auf dem Programm. Dem folgt am Samstag, 21. September, im Pfarrheim ein Treffen für Jugendliche und junge Erwachsene mit Impuls und Zeugnis. Von 20 bis 21 Uhr spielt in der Pfarrkirche die „Lobpreis-Band“. Mit einem Festgottesdienst um 10 Uhr in der Pfarrkirche klingt am Sonntag, 22. September, die Jubiläumswoche aus.