Betrunken und bekifft mit dem E-Scooter unterwegs

Mit einem Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit muss ein 32-Jähriger rechnen, der unter Alkohol- und Drogeneinfluss mit seinem E-Scooter erwischt wurde.

Drogen- und alkoholtypische Auffälligkeiten bemerkten Beamte der Polizei Bad Wörishofen bei einem 32-Jährigen, der am Donnerstagnachmittag mit seinem E-Scooter in der Wörishofer Straße gestoppt wurde. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an, die Weiterfahrt unterband die Polizei ebenfalls. (mz)