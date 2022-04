Türkheim

12:41 Uhr

Betrunkener Randalierer musste seinen Rausch bei der Polizei ausschlafen

Wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch muss sich ein 41-Jähriger verantworten, der in einer Unterkunft in der Wörishofer Straße in Türkheim randaliert hat.

Die herbeigerufene Polizeistreife stellte am Sonntagnachmittag fest, dass der Mann total betrunken war und in der Unterkunft mehrere Türen und eine Wand beschädigt hatte. Zudem hielt sich der 41-Jährige in der Unterkunft auf, obwohl ihm ein Hausverbot erteilt worden war. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und von der Streife mit auf die Polizeidienststelle genommen, wo er seinen Rausch erst einmal ausschlafen konnte.

