Bewegende Gedenkstunde für Erdbebenopfer

Türkheim Erdbeben Zu einer Gedenkfeier für die Opfer des Erdbebens vom 6. Februar in der Türkei und Syrien hatte die Türkisch-Islamische Gemeinde am Sonntag in Türkheim eingeladen

Auf dem Rathausplatz vor dem Schloss versammelten sich um die 70 Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus Türkheim und Umgebung. Nach einer Schweigeminute zelebrierten Gemeindevorstand Erdal Ertürle und Iman Hasan Kücük den Gebetsaufruf Ezan. Türkheim Erdbeben Zu einer Gedenkfeier für die Opfer des Erdbebens vom 6. Februar in der Türkei und Syrien hatte die Türkisch-Islamische Gemeinde am Sonntag in Türkheim eingeladen Foto: Sabine Schaa-schilbach Bürgermeister Christian Kähler dankte in einer kurzen Ansprache allen Helfern vor Ort im Katastrophengebiet und sprach allen, die Angehörige dort haben, sein Beileid aus. Türkisch-Islamische Gemeinde dankt den Türkheimern für die Unterstützung Askir Güngör, Vorsitzender der Türkisch-Islamischen Gemeinde in Türkheim, sprach von der Hilflosigkeit der Menschen „gegenüber Gott und der Natur“ und erinnerte an das Schicksal auseinander gerissener Familien. Er dankte allen Hilfsorganisationen und besonders der Gemeinde Türkheim für tatkräftige und finanzielle Hilfe. Nach der Gedenkfeier sagte eine junge Frau sichtlich betroffen: „In der Türkei gibt es öfters Erdbeben. Dieses hier war so furchtbar. Es war auch das erste Mal, dass ich Leute persönlich kenne, die betroffen sind.“ Lesen Sie dazu auch Türkheim Plus Türkheimer Moscheeverein startet Hilfsaktion für Erdbebenopfer

