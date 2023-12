Türkheim

Bezahlbare Wohnungen in Türkheim auch für kleinere Geldbeutel

Plus Knapp 3,6 Millionen Euro hat das Gebäude gekostet, in dem die Gemeinde Türkheim Wohnungen für sozial Schwache anbietet. Der Ansturm auf eine der 16 Wohnungen war enorm.

Was lange währt: Das Gebäude „Sozialer Wohnungsbau Keltenweg 40“ ist fertig und wurde vom Architekten Franz Arnold aus Memmingen an die Marktgemeinde mit einem symbolischen Schlüssel übergeben. Bauleiter Robert Reggel und Bürgermeister Kähler bedanken sich für die sehr gute Zusammenarbeit. Damit endet eines der umstrittensten Projekte, das die Türkheimer Kommunalpolitik jahrelang beschäftigt hat. Wer eine bezahlbare Wohnung in Türkheim sucht, muss jedoch weiter suchen. Die 16 Wohnungen am Keltenweg sind alle vergeben, es gab weit mehr Bewerbungen als Wohnungen.

Türkheim bekommt rund 1,75 Millionen Euro Zuschüsse zum Bau der Sozialwohnungen

Rund 1,75 Millionen Euro an Fördergeldern bekommt die Gemeinde Türkheim für den Bau der 16 neuen Sozialwohnungen. Unterm Strich kosten die neuen Sozialwohnungen knapp 3,6 Millionen Euro. „Fast eine Punktlandung“, so Bürgermeister Kähler. Etwas abgefedert werden diese Ausgaben durch die Einnahmen aus dem Verkauf der früheren Sozialwohnungen am Auenweg und in der Laternenstraße – Insider schätzten den Verkaufspreis auf rund 800.000 Euro, auch wenn eine offizielle Bestätigung dafür nicht zu bekommen war.

