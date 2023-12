"Bike and Ride"-Anlage für den Bahnhof in Türkheim

Plus In Türkheim wird es künftig komfortabler, mit dem Rad zum Bahnhof zu fahren. Das Unterstellen dort wird sicherer - das kostet allerdings.

Freuen können sich alle, die mit dem Fahrrad zum Bahnhof nach Türkheim fahren und es dort unterstellen. Dort wird es künftig eine „Bike and Ride“-Fahrradabstellanlage geben. Der Gemeinderat hat das Projekt nun auf den Weg gebracht. Auch die Mietkosten wurden nun bekannt.

„Die Vorgaben der Bahn im Rahmen des Gestattungsvertrages mit der Bahn sind dabei strikt einzuhalten“, erklärte Bürgermeister Christian Kähler und führte weiter aus, dass derzeit drei offene und eine geschlossene Variante geplant seien. Die abgeschlossene Variante habe den Vorteil, dass die Fahrräder dort sicher untergebracht sind, der Zugang ist nur über einen speziellen Code möglich.