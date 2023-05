Türkheim

10:57 Uhr

Blitz schlägt in Haus ein und hinterlässt schwere Schäden

Blitzeinschlag mit Folgen: In einem Neubau in Türkheim hat ein Blitz in den Kamin eingeschlagen und nicht nur dort Spuren hinterlassen.

An das Gewitter vom Freitagabend werden sich die Bewohner eines Türkheimer Einfamilienhauses wohl noch lange erinnern: Ein Blitz hatte laut Polizei in den Kamin des Neubaus eingeschlagen. Etliche Lampen im Haus brannten durch, außerdem wurde durch die Wucht des Blitzes an einzelnen Stellen der Putz vom Kamin abgeschlagen. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Bewohner kamen glücklicherweise mit dem Schrecken davon. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Türkheim und Bad Wörishofen untersuchten nach dem Blitzeinschlag das gesamte Anwesen. Da sie keine weiteren Schäden fanden, konnten die Bewohner weiter in ihrem Haus bleiben. (mz)

