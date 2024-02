Valentinstag: Für die Türkheimerinnen gibt es Blumengrüße und Sonnenschein

Tulpen für Passantinnen in Türkheim: Am Valentinstag strahlen die Frauen im Herzen von Türkheim, als sie von der MZ mit einer Blume überrascht werden

Diese Medizin ist nicht verschreibungspflichtig, sie wirkt aber sofort: Als die Mitarbeiterinnen in der Wertach-Apotheke in Türkheim am Valentinstag mit einer Tulpe überrascht werden, strahlen sie sofort über das ganze Gesicht. Auch die Passantinnen in der Maximilian-Philipp-Straße reagieren alle mit einem herzlichen Dankeschön und einem Lächeln.

Und dass pünktlich zum Start der spontanen MZ-Aktion sich auch noch die Sonne Platz am Wolkenhimmel suchte und Frühlingsstimmung in den Wertachmarkt zauberte, kann ja wohl kein Zufall gewesen sein ...

Ein kurzer Plausch über die Heimatzeitung und den Valentinstag

„Das ist aber sehr nett. Vielen Dank an die Mindelheimer Zeitung!“ Zugegeben, solche Sätze hört man als MZ-Redakteur eher selten – umso erfreulicher war es gestern, die ohne Ausnahme freundlichen Reaktionen der vielen Frauen im Türkheimer Ortskern zu beobachten, als sie mit einer Tulpe zum Valentinstag überrascht wurden. „Wirklich kostenlos?“, meinte eine Frau etwas ungläubig.

Ja, kostenlos – und aber ganz und gar nicht umsonst! Denn ganz oft ergab sich ein kurzer Plausch, ein paar Sätze zur Mindelheimer Zeitung, zu den Themen in Türkheim oder – so ganz nebenbei - auch über den Ehemann, der offenbar so gar kein Fan des Valentinstags zu sein scheint: „Der vergisst das sicher, wie immer“, sagte eine Türkheimerin lachend und ging rasch weiter.

Das Ehepaar Krinner aus Türkheim staunte nicht schlecht, als sie angesprochen und einen Blumengruß ihrer Heimatzeitung überreicht bekamen. „Die MZ ist uns ganz wichtig, wir lesen sie jeden Tag!“, sagte Norbert Krinner und seine Frau Irmgard freute sich über die Tulpe mit dem kleinen roten Herzchen als Anhänger.

„Ohne Zeitung? Das könnte ich mir gar nicht vorstellen“, sagte eine zufällig vorbeikommende Türkheimerin, schließlich sei sie schon seit fast 60 Jahren treue Leserin. Und wenn sie sich manchmal auch schon mal geärgert habe – dass sie jetzt diesen kleinen Blumengruß mit nach Hause nehmen durfte, freute sie sichtlich.

In Türkheim gibt es offenbar viele "Valentinstag-Muffel" unter den Männern

Aber unter den Türkheimer Männern scheint es eine ganze Menge „Valentinstag-Muffel“ zu geben, denn mehrere Frauen machten gar keinen Hehl daraus, dass sie am Valentinstag weder auf Blumen noch auf andere Geschenke hoffen können – das sei doch „sowieso nur Kommerz“, erteilte eine Passantin ihrem Ehemann dann gleich einen Persilschein in Sachen Valentinstag.

Gefreut haben sich alle Türkheimerinnen, die am Mittwochvormittag mit einer Blume beschenkt wurden – eine kleine Aufmerksamkeit, die direkt funktioniert und von Herzen kam.

Neugierig schaute ein junger Mann herüber und wollte schüchtern wissen, was und warum denn da verschenkt werde. Auf die Gegenfrage, ob er seiner Frau auch eine Blume mitbringen wolle, reagierte der Mann emotional. Er komme aus Afghanistan, sagte er leise und bekam feuchte Augen. Und er murmelte, dass seine Frau noch in Afghanistan sei und er sie so sehr vermisse. Er werde die Tulpe gerne mitnehmen und zu Hause in eine Vase stellen, und seiner geliebten Frau ein Foto davon ins ferne Afghanistan schicken. So überwindet die Liebe am Valentinstag alle Grenzen …