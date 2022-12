Türkheim

08:00 Uhr

Boxing Day: Eishockey-Derby am zweiten Weihnachtsfeiertag in Türkheim

Sie freuen sich auf das Derby: Simon Hassmann (links) vom EV Bad Wörishofen und Sascha Volger (rechts), Kapitän des ESV Türkheim, versprechen ein leidenschaftliches Spiel am Montag, 26. Dezember, in Türkheim.

Plus Auf dieses Spiel fiebern die Eishockeyfans aus Türkheim und Bad Wörishofen seit Saisonbeginn hin: Am Montag treffen Celtics und Wölfe aufeinander.

Von Axel Schmidt

Im englischen Fußball ist der „Boxing Day“, der 26. Dezember, meist einer der Höhepunkte in der Premier League: An diesem Tag bekamen einst Arbeiter und Angestellte eine Weihnachts-Geschenkbox ihres Arbeitgebers, häufig mit Geld darin. Das wurde dann gerne gleich im Fußballstadion ausgegeben – die Stimmung war stets besonders. Auch im deutschen Eishockey ist der 26. Dezember ein gern gesehener Spieltag. Kein Wunder, dass sich in der Eishockey-Bezirksliga der ESV Türkheim und der EV Bad Wörishofen diesen Termin für das erste Derby in dieser Saison ausgesucht haben: Boxing-Day on Ice gewissermaßen.

