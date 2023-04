Brand in einer Türkheimer Tankstelle endet glimpflich

Dem schnellen und professionellen Eingreifen der Feuerwehr Türkheim ist es zu verdanken, dass ein Brand in einer Tankstelle glimpflich endete.

Am Samstagabend stellte eine Mitarbeiterin einer Tankstelle in Türkheim bei Reinigungsarbeiten eine Rauchentwicklung fest, so die Polizei. Die angerückte Feuerwehr konnte feststellen, dass es aufgrund eines technischen Defekts an einem Boiler zu einer Rauchentwicklung kam.

Der Defekt an der Tankstelle wurde schnell behoben

Aufgrund des schnellen Einschreitens der Feuerwehr konnte der Defekt behoben und eine Brandausbreitung verhindert werden. Es entstand geringer Sachschaden am Boiler, die Mitarbeiterin wurde nicht verletzt. Im Einsatz waren neben der Polizei die Feuerwehr Türkheim mit 20 sowie der Rettungsdienst mit drei Einsatzkräften, so die PI Bad Wörishofen. (AZ)