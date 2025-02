Brummifahrer mit Gaskocher im Führerhaus

Ihre gesetzlich vorgeschriebenen Pausen haben einige Brummifahrer nicht eingehalten, die am Dienstagvormittag im Bereich Türkheim sieben Fahrzeugführer und ihre Lkw im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüft wurden. Doch damit nicht genug: Schwerpunkt war laut Polizei die Fahrtauglichkeit des Fahrzeugführers sowie die Tauglichkeit und Verkehrssicherheit des Kraftfahrzeuges und dessen Anhänger. Überprüft wurden die technischen Einrichtungen sowie die Daten aus dem digitalen Fahrtenschreiber. Durch die eingesetzten Beamten konnten verschiedenste Verstöße im Bereich der Lenk- und Ruhezeiten festgestellt werden. Zudem transportierten drei Fahrer einen Gaskocher im Führerhaus. Gaskocher gelten als Gefahrgut und müssen im Stauraum oder einer anderen geeigneten Möglichkeit untergebracht werden. Ist dies nicht der Fall, kommt auf den Fahrzeugführer ein Bußgeld von 300 Euro mit einem Punkt in Flensburg zu.

Bei einem Lkw-Fahrer sammelte sich ganz schön was an

Neben diesen Verstößen wurden bei einem Kraftfahrer Geschwindigkeitsverstöße mit Bußgeld in Höhe von 420 Euro und zwei Punkten festgestellt. Ein Berufskraftfahrer sammelte Verstöße im Bereich des Fahrpersonalgesetzes in Höhe von etwa 1500 Euro an. Die Beanstandungen werden im Nachgang erneut eingehend geprüft und anschließend verfolgt. Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten betreffen in der Regel auch die Unternehmen der Fahrer. Diese erwartet ein erhöhtes Bußgeld, da sie zur Ermöglichung der Einhaltung der Pausen verpflichtet sind. (mz)