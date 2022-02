Bücherwürmer und Leseratten sind in der Türkheimer Gemeindebücherei willkommen

Plus Bücher und mehr: die Gemeindebücherei Türkheim präsentiert sich im neuen Gewand.

Die Gemeindebücherei Türkheim ist seit 1981 in einem Seitenflügel vom Schloss zuhause. Seit Juli 2021 hat Christiane Karl die Leitung übernommen. Unterstützt wird sie von zwei weiteren Mitarbeiterinnen. Sie sind an den drei Öffnungsnachmittagen von Dienstag bis Donnerstag vor Ort.