Bürgerenergie Türkheim spricht sich für Windkraftanlage aus

Die Bürgerenergie Türkheim ist mit der Halbzeitbilanz zufrieden. Windkraft ist jetzt das große Thema, um das es geht.

Ein besonders sonnenreiches Jahr 2022 hat der Genossenschaft Bürgerenergie Türkheim einen überdurchschnittlich hohen Ertrag aus Sonnenkraft beschert. Es war nicht die einzige gute Nachricht zur Halbzeit des Großprojekts, das seit 2012 besteht und bis 2032 kalkuliert ist. Im Fokus steht derzeit die Windkraft. Hier gab es ein klares Signal an die Gemeinde.

Wie Aufsichtsratsvorsitzender Franz Haugg bei der Versammlung erinnerte, wurde die Bürgerenergie Türkheim e.G. im Jahre 2012 gegründet. Sie betreut seit dieser Zeit unter anderem zwei Photovoltaikanlagen, die auf den Dächern der Feuerwehr (720 Quadratmeter, 96 kwp Leistung) und der Fundushalle (540 Quadratmeter, 72 kwp Leistung) installiert sind. Die Dachflächen wurden der Bürgerenergie Türkheim zu einem symbolischen Pachtpreis überlassen.

Die Einspeisevergütung läuft noch weitere zehn Jahre. Im Jahr 2032 ist dann Schluss. Bis dahin haben Vorstand und Aufsichtsrat abzuklären, was mit den zwei Anlagen weiter geschieht. Vertraglich vorgeschrieben wird eine Rücklage zum Rückbau aufgebaut.

Die Beteiligung an der Windkrafterzeugung in Lamerdingen hat sich für die Bürgerenergie Türkheim gelohnt

Vorstand Oliver Briemle hielt in seiner Rückschau und seinem Ausblick Ausführungen zur gegenwärtigen Lage: Energiewende, Zeitenwende, Ukrainekrieg, Handlungsbedarf auf allen Ebenen (Windkraft, Netzausbau auch vor Ort). Er zeigte sich optimistisch, was die Bewältigung der riesigen Probleme angeht. Er lobte das Engagement des Landkreises der eine landkreisweite Gesellschaft unter Beteiligung zahlreicher Kommunen initiiert habe, um die Energiewende und den Klimaschutz im Landkreis voranzubringen.

Kaufmännischer Vorstand Christoph Seitz stellte die Jahresbilanz vor. Wie in all den Jahren vorher fiel diese positiv aus. Da das Jahr 2022 besonders sonnenreich war, fiel der Jahresertrag sehr überdurchschnittlich aus, wie die Genossenschaft mitteilte. Statt der erwarteten 140.000 Kilowattstunden waren es 176.000 Kilowattstunden. Besonders erfreulich waren die Erträge der Beteiligungen an der Windkraftanlage in Lamerdingen. Man habe eine äußerst hohe Rendite erzielen können. "Dies ist auch ein Indiz dafür, dass sich Windkraftanlagen hier in unsere Gegend lohnen", teilt die Genossenschaft aus Türkheim dazu mit. "Die Wertschöpfung bleibt vor Ort." Die Rendite der Bürgerenergie Türkheim wurde auf fünf Prozent festgelegt.

Die Bürgerenergie Türkheim würde beim Aufbau einer Windkraftanlage in Türkheim dabei helfen, die Wertschöpfung am Ort zu halten

Einen breiten Raum nahm im Rahmen der Jahresversammlung das Thema Windkraft in Türkheim ein. Die anwesenden Markträte Gudrun Kissinger-Schneider, Tobias Specht und Franz Haugg konnten einiges dazu berichten, etwa über die Klausurtagung Windkraft Türkheim, einen Windkraftkümmerer oder die Ausweisung eines Standortes durch den Regionalverband Donau-Iller. Bis Mitte Juli soll es durch den Regionalverband zu einer Entscheidung kommen. Sowohl die Markträte als auch Vorstand und Aufsichtsrat der Bürgerenergie Türkheim würden es begrüßen, dass eine Windkraftanlage im Bereich des Marktes Türkheim errichtet werden könnte. Besonderes Gewicht soll dabei auf eine Wertschöpfung vor Ort gelegt werden. Vorstand Oliver Briemle bekundete die Bereitschaft der Bürgerenergie Türkheim, sich dabei einzubringen. (mz)