Bürgermeisterwahl: Entscheidung in Türkheim

Türkheims Bürgermeister Christian Kähler wird bei der Wahl im Juni erneut antreten. Und zwar als Kandidat von CSU und SPD.

Auf einer gemeinsamen Nominierungsveranstaltung wurde Kähler am Mittwochabend von den Anhängern beider Parteien einstimmig mit 19 Stimmen erneut aufgestellt. Alle Redner würdigten die bürgernahe Arbeit des Bürgermeisters. Dieser begründete seine erneute Kandidatur mit den Worten: "Gemeinsam haben wir in unseren Heimatort vorangebracht, gemeinsam haben wir für die Menschen viel bewegt und viel erreicht". Allerdings gebe es noch einiges zu tun, es gelte das Verkehrsproblem in den Griff zu bekommen und weiteren Wohnraum zu schaffen.

