Türkheim Celtics schlagen HC Maustadt zuhause deutlich

Von Anfang an lassen die Türkheim Celtics gegen den HC Maustadt nichts anbrennen. Am Ende stehen zum Saisonstark nach zwei Spielen starke 21 Tore zu Buche.

Die von einer Krankheitswelle angeschlagenen Celtics konnten wenige Tage vor dem Heimspiel gegen den HC Maustadt überraschend doch noch einige genesene Spieler vermelden und gingen so mit 19 Feldspielern und zwei Torhütern in die Partie. Die Memminger reisten mit einem vergleichsweise kleinen Kader von 12+2 ins Unterallgäu.

Türkheim begann druckvoll und wurde von Beginn an seiner Favoritenrolle gerecht. Bastian Hitzelberger tankte sich gleich in der ersten Spielminute auf der rechten Seite durch und legte die Scheibe vor das gegnerische Tor, wo Maxi Döring lauerte. Der Puck sprang auf einen Maustädter Schläger und von dort zur 1:0 Führung für Türkheim ins Tor. Auch der zweite Treffer ließ nicht lange auf sich warten. In der 10. Spielminute setzte Maxi Döring Jakob Bottner sehenswert in Szene. Dieser fackelte nicht lange und versenkte das Spielgerät halb hoch im rechten Eck. Maustadt, sichtlich angefressen vom frühen 2:0 Rückstand, legte von nun an eine härtere Spielweise an den Tag. Dadurch häuften sich die Strafzeiten auf beiden Seiten. Im fünf gegen fünf hatten die Celtics keinerlei Probleme die Maustädter vom Tor von Michi Bernthaler fernzuhalten. Lediglich in Überzahl gelang den Gästen der ein oder andere Torversuch und so ging es beim Spielstand von 2:0 in die erste Drittelpause.

Kurz nach Anpfiff des zweiten Spielabschnitts mussten die Celtics einmal mehr in Unterzahl agieren. Eine Unkonzentriertheit im Maustädter Angriffsspiel nutzte Bastian Hitzelberger, spielte die Scheibe auf Maxi Döring welcher allein auf Maustadt-Torhüter Florian Edelmann zulief und auf 3:0 erhöhte. Doch die Gäste steckten nicht auf und kamen in der 28. Minute durch Andre Aschenbrenner zum 3:1 Anschlusstreffer. Ein Türkheimer Doppelschlag in der 31. Und 32. Minute durch Darius Sirch und Matthias Wexel ließ die Maustädter Hoffnung auf ein Comeback im Keim ersticken. Zwar konnten die Gäste kurz vor Drittelende nochmal auf 2:5 verkürzen, mehr Gegenwehr bis zum Spielende allerdings nicht mehr.

Vielmehr gelang es Andreas Pross und abermals Darius Sirch auf Türkheimer Seite mit ihren Treffern im dritten Spielabschnitt auf 7:2 zu erhöhen, was gleichzeitig den Endstand bedeutete. Celtics-Stürmer Matthias Wexel war nach dem Spiel zufrieden mit der Leistung der Mannschaft: „Die Maustädter haben versucht, mit ihrem kleinen Kader durch Fouls und körperbetontes Spiel die Geschwindigkeit aus dem Spiel zu nehmen und uns zu ähnlichen Aktionen zu verleiten. Ab dem zweiten Drittel hat man gemerkt, dass ihnen dafür die Luft ausgeht. Mit unseren vier Reihen konnten wir gut dagegenhalten und haben am Ende verdient gewonnen.“

Schon am kommenden Freitag steht das Rückspiel gegen den HCM auf dem Programm. Spielbeginn ist um 20:00 Uhr in der Eissporthalle Memmingen. (mz)