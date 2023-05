Chancen für eine Windkraftanlage in Türkheim stehen "nicht schlecht"

Die Gemeinde Türkheim treibt einen Solarpark voran und lässt die Möglichkeiten für Windkraft prüfen.

Die Chancen für eine Windkraftanlage in Türkheim stehen offenbar nicht schlecht. Das sagte Bürgermeister Christian Kähler jetzt im Gemeinderat. Dort ging es auch um andere wichtige Themen. Zum Beispiel deutet sich eine Erhöhung der Kita-Gebühren an.

Soll das Kirchgässchen in Irsingen eingezogen werden? Mit dieser Frage beschäftigte sich der Marktgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Der schmale Weg war 1964 von der Gemeinde Irsingen als beschränkt öffentlicher Weg nur für Fußgänger gewidmet worden. Dieses Gässchen ist nicht mehr vorhanden und wird auch nicht mehr als Fußweg benutzt. Im Rahmen der erfolgten Änderungen des innerörtlichen Bebauungsplans hatte das beauftragte Ingenieurbüro mehrfach angeregt, diesen Fußweg einzuziehen. Dagegen wendete sich energisch Josef Vogel, Freie Wähler. Er sehe keinerlei Notwendigkeit der Einziehung. "Wenn dieser Weg eingezogen wird, ist er ein für alle Mal weg.“ Nach kurzer Diskussion wurde ohne Beschluss festgelegt, dass der Weg erst mal bleibt, wie er ist, und erst, wenn eine neue Bebauung in diesem Bereich erfolgt, entschieden wird, was mit dem Weg passiert.

So geht es beim Großprojekt "Solarpark Holzteile" in Türkheim weiter

Ohne Diskussion wurden die Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange sowie der Bürger zum "Solarpark Holzteile" mit vier Gegenstimmen zur Kenntnis genommen und die Auslegung gebilligt. Auf einem Hektar soll dort eine Photovoltaikanlage errichtet werden. Die PV-Anlage soll eine Gesamtleistung von 1,4 MW pro Jahr haben. Dies entspricht einer Stromproduktion von rund 1,5 Millionen Kilowattstunden und einer Versorgung von etwa 500 Haushalten jährlich. Einstimmig erfolgte der Beschluss zum Bebauungsplan "Nördlich Laternenweg". Es waren keine Anregungen oder Stellungnahmen eingegangen.

Türkheims Bürgermeister gibt eine Bewerbung für das Projekt "Windkümmerer 2.0" ab

Bürgermeister Kähler informierte den Marktgemeinderat außerdem, dass er für Türkheim eine Bewerbung bei dem Projekt "Windkümmerer 2.0." abgegeben habe. Dabei sollen geeignete Flächen für den Bau neuer Windenergieanlagen gesucht und im Idealfall solche Anlagen erstellt werden. Die Chancen für ein Windrad in Türkheim stehen nach Auskunft von Kähler nicht schlecht.

Weiter berichtete er, dass ab dem 1. Juli eine Fachkraft der Caritas sich fünf Stunden in der Woche um die Obdachlosen in Türkheim kümmern wird. In erster Linie soll Unterstützung bei Behördengängen und der Wiedereingliederung ins Arbeitsleben gewährt werden. Angesichts der Tariferhöhungen im öffentlichen Dienst sieht Kähler auf die Kommune eine erhebliche Steigerung der Personalkosten zukommen. Während 2023 diese mit 400.000 Euro veranschlagt sind, rechne man 2024 mit 800.000 Euro. Dabei entfalle der größte Anteil auf die Kinderbetreuungseinrichtungen. Kähler kündigte an, dass man sich über kurz oder lang mit einer Gebührenanpassung auseinandersetzen müsse. (mit alf)

