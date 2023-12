Türkheimer im TV: Christian Nottensteiner bei "Verstehen Sie Spaß?" reingelegt

Christian Nottensteiner musste für seine große Klappe büßen und wurde von Tochter, Sohn und Chef in der Fernsehshow „Verstehen Sie Spaß?“ hinters Licht geführt.

Dass Lausbubenstreiche immer auch mit einem gewissen Risiko für den Lausbuben behaftet sind, wissen wir spätestens seit „Max und Moritz“. So dramatisch wie in dem Kinderbuch-Klassiker aus der Feder von Wilhelm Busch rächte sich das schelmische Treiben von Christian Nottensteiner zum Glück zwar nicht – seine Lektion aber hat der 57-Jährige dennoch gelernt. Der Spaßvogel musste nämlich nun selbst zeigen, ob er Spaß versteht.

Der Türkheimer ist im Freundeskreis für seine "große Klappe" bekannt

Als Kfz-Mechatroniker beim Fachbetrieb Kfz Rösch reist Nottensteiner regelmäßig durch die Bundesrepublik, um Neu- oder Gebrauchtwagen zu überführen. Dass die Tour nach Berlin aber alles andere als gewöhnlich sein würde, ahnte er im Zug in die Hauptstadt noch nicht.

Reingefallen: Christian Nottensteiner (2. von rechts) musste für seine große Klappe büßen und wurde von Tochter Florine, Sohn Laurin und Chef Tobias Rösch in der Fernsehshow „Verstehen Sie Spaß?“ hinters Licht geführt – raue Typen und Polizeieinsatz inklusive. Die Sendung, die von Barbara Schöneberger moderiert wird, ist an diesem Samstag um 20.15 Uhr in der ARD zu sehen. Hinters Licht geführt wurde er von (von links) Tobias Rösch, Sohn Laurin und Tochter Florine Nottensteiner. Foto: Privat

„In meinem Freundeskreis bin ich für meine große Klappe bekannt“, gibt der Türkheimer zu. „Und dafür, dass ich in meinem Umfeld gerne Leute reinlege.“ Zum einen oder anderen Streich sei er sogar bereits angestiftet worden, als Auftragsarbeit sozusagen, erzählt er nicht ganz ohne Stolz.

Türkheimer ist bei "Verstehen Sie Spaß?" am Samstag, 16. Dezember, zu sehen

Mit einer Retourkutsche aber hätte er nie gerechnet. Schon gar nicht mit einer solchen. In einer langen E-Mail an die Macher der Kult-Fernsehshow „Verstehen Sie Spaß?“ schilderte Tochter Florine die Eskapaden ihres Vaters. „Der hat’s verdient!“, waren sich die Produzenten der Sendung einig und wählten Christian Nottensteiner für die gleichnamige Kategorie aus hunderten Einsendungen aus. Gemeinsam mit Sohn Laurin sowie Tobias und Patrick Rösch tüftelten sie einen Plan aus, um den Scherzkeks zu läutern.

Christian Nottensteiner mit Moderatorin Barbara Schöneberger. Foto: Privat

So viel sei verraten: Der Autokauf gipfelte in einer Geldautomatensprengung und der vermeintlichen Fahrt im Polizeitransporter zur Justizvollzugsanstalt Moabit. „Die haben mich so drangekriegt“, lacht Nottensteiner. Der ganze Streich wird an diesem Samstag, 16. Dezember, um 20.15 Uhr auf ARD ausgestrahlt.