Türkheim

vor 16 Min.

Corona: Ist die Türkheimer Verwaltung bürger(un)freundlich?

Selbst zu klingeln ist im Türkheimer Einwohnermeldeamt ohne Termin nicht erlaubt. In anderen Amtszimmern im Rathaus wird großzügiger mit der Terminvergabe umgegangen und auch Ausnahmen sind in begründeten Einzelfällen möglich. Für manche Bürgerinnen und Bürger ist das ärgerlich.

Von Alf Geiger

Ziemlich sauer war der Türkheimer, als er seinem Ärger bei unserer Redaktion Luft machte. Weil er seinen Pass habe verlängern wollen, ging er ins Rathaus und wollte diese „Kleinigkeit“ im dortigen Einwohnermeldeamt schnell erledigen lassen. Doch weil er sich zuvor keinen Termin hatte geben lassen, stand er vor verschlossenen Türen. „Wo bleibt da die Bürgerfreundlichkeit im Türkheimer Rathaus, von der immer alle reden?“, schimpfte der Unternehmer.

