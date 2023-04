Das Akkordeonorchester Türkheim beschenkt sich selbst

Filmmusik und Rock-Klassiker – die Bandbreite des Türkheimer Akkordeonorchesters ist beeindruckend. Zum 50-jährigen Bestehen wird gleich doppelt gefeiert.

„Akkordeon – gestern, heute, morgen, immer“ – das Akkordeonorchester Türkheim feiert in diesem Jahr Geburtstag. Anlässlich stolzer 50 Jahre Bestehen luden die Musikerinnen und Musiker mit ihrem Dirigenten Joseph Haug gleich zu zwei Jubiläumskonzerten in den „Sieben-Schwaben-Saal“ der Mittelschule in Türkheim ein.

Ehrungen beim Akkordeonorchester Türkheim. Auf dem Foto: (vordere Reihe, von links) Marianne Baldauf, Angelika Kob und Brigitte Plötz. Dahinter Josef Zacher, Ulli Schwelle, Peter Wagner, Joseph Haug, Karl-Heinz Hehn, Stephan Winter und Türkheims Bürgermeister Christian Kähler. Foto: Adrian Rögele

Ein halbes Jahrhundert ist es her, dass das heutige Akkordeonorchester Türkheim als kleine Spielgemeinschaft unter der Leitung von Manfred Stadler im Februar 1973 seinen Anfang nahm. Nach drei Jahren pandemiebedingter Zwangspause zeigten die Spielerinnen und Spieler, dass diese ihrer Liebe zur Musik und ihrem Instrument keinen Abbruch tun konnte und ihre Fingerfertigkeiten noch nicht „eingestaubt“ sind und nahmen ihre begeisterten Zuhörerinnen und Zuhörer an beiden Konzerttagen mit auf eine musikalische Reise in die Vergangenheit, durch verschiedenste Musikrichtungen und veranschaulichten, dass sich das Akkordeon durchaus auch in aktueller Musik behaupten kann.

Eine schwungvolle Eröffnung zeigt das Akkordeonorchester Türkheim bei seinen Jubiläumskonzerten

Mit dem „Florentiner Marsch“ – dem unzweifelhaft bekanntesten und wahrscheinlich auch schönsten Marsch des Komponisten Julius Fucik, arrangiert von Siegfried Rundel, eröffnete das Orchester schwungvoll sein Jubiläumskonzert. Immer wieder gern spielen die Musikerinnen und Musiker das zweite Konzertstück, das aus dem Programm des Orchesters nicht mehr wegzudenken ist: „Musik ist Trumpf“ – die Titelmelodie der legendären Samstagabendshow von 1975 bis 1981 mit Peter Frankenfeld und Harald Juhnke geht nicht nur ins Ohr, sondern steht mit seinem Titel auch als grundsätzliches Vereinsmotto und dient daher oft bei verschiedensten Anlässen und Spielereien als Eröffnungsstück. Mit „tanzenden“ Fingern ging es anschließend mit dem Paso Doble „Spanischer Zigeunertanz“ in die Welt des spanischen Stierkampfes und weiter auf eine Reise durch Italien mit den bekanntesten Hits von Gerhard Winkler wie Casanova, Capri-Fischer und dem Chianti-Lied.

Absolute Stille herrschte im Konzertsaal, als die Spielerinnen und Spieler die ersten Takte des berühmten Konzertwalzers „Kaiserwalzer“ anspielten, der von Johann Strauss für die Eröffnung des Berliner Konzertsaals Königsbau im Jahr 1889 komponiert worden war und zweifellos eines der bekanntesten Werke des Walzerkönigs ist, und der von allen Musikern und ihrem Dirigenten während der gesamten Spieldauer höchste Konzentration forderte.

Nicht wenige Füße wippten im Takt mit bei dem beschwingt vorgetragenen Mambo „Sway“, dem Welthit „Don’t stop me now“ des Sängers Freddy Mercury der britischen Rockband Queen sowie einer Zusammenstellung der größten Hits des irischen Songschreibers und Sängers Gilbert O’Sullivan, unter anderem „Get down“ und „Claire“, der insbesondere Anfang der 1970er-Jahre seine größten Erfolge feierte und aus der Musikwelt nicht wegzudenken war.

„Akkordeon meets Hollywood“ – mit ihren Interpretationen berühmter Filmmelodien bewiesen die Musikerinnen und Musiker, dass ihre Instrumente durchaus „filmtauglich“ sind. Denn wer kennt sie nicht, die Titelmelodie des Western von Regisseur John Sturges aus dem Jahr 1960, „Die glorreichen Sieben“. Gilt der Film als einer der besten Western, der je gedreht wurde, dürfte der ein oder andere während der musikalischen Darbietung das Donnern der Pferdehufe und rauchende Colts vor Augen gehabt haben. „Mein Herz wird weiterschlagen“ – Gänsehautmomente waren garantiert, als die Spielerinnen und Spieler die Liebesgeschichte des Katastrophendramas „Titanic“ von James Cameron mit dem Filmsong „My heart will go on“ der Sängerin Celine Dions im Konzertsaal neu aufleben ließen.

Ein Highlight der beiden Konzerte war mit Sicherheit auch die epische Titelmelodie der US-amerikanischen Fantasy-Fernsehserie „Game of Thrones“, die vielen, auch ohne die Erfolgsserie gesehen zu haben, bekannt gewesen sein dürfte und von den Musikern mit viel Leidenschaft vorgetragen wurde.

Auch Klassiker der Rockmusik fanden ihren Platz im wohl ausgesuchten Programm der Jubiläumskonzerte. Mit Auszügen aus Hits wie „Livin‘ on a Prayer“, „Bed of Roses“ und „It’s my Life“ der US-amerikanischen Rockband Bon Jovi bewiesen die Musikerinnen und Musiker die „Rockfähigkeit“ des Akkordeons und zollten dem 2021 verstorbenen Künstler John Miles mit dessen Über-Hit „Music“ Respekt, der mit seinem Heldentenor einen Stil abseits des „Rock-Lärms“ prägte.

Der Vorstand freute sich, im Rahmen der Jubiläumskonzerte zahlreiche Mitspielerinnen und -spieler für deren langjährigen Einsatz zu würdigen: Karl-Heinz Hehn für zehn Jahre, Peter Wagner für 20 Jahre, Josef Zacher für 40 Jahre und Brigitte Plötz sowie Angelika Kob, die traditionell charmant und gekonnt durchs Konzertprogramm führte, für jeweils 45 Jahre. Nachgeholt wurde ebenfalls die im Jahr 2021 angestandene Ehrung für 35 Jahre von Ulli Schwelle.

Für sein 50-jähriges Jubiläum erhielt das Akkordeonorchester Türkheim ebenso eine Ehrung seitens des Deutschen Harmonikaverbandes, die von der Vorsitzenden des Bezirks Bayrisch-Schwaben, Marianne Baldauf, durchgeführt wurde und die allen Musikern und Musikerinnen, dem Vorstand und dem Dirigenten für deren Einsatz und Engagement dankte.

„Ein halbes Jahrhundert“ – mit der gleichnamigen Polka-Hymne von Very Rickenbacher, die mittlerweile ähnlich bekannt ist wie der Dauerbrenner „Böhmischer Traum“ und natürlich ebenfalls nicht im Konzertprogramm fehlen durfte, feierten die Musikerinnen und Musiker nochmals im Besonderen das Jubiläum ihres Akkordeonorchesters, das, dem Applaus des beide Male voll besetzten Konzertsaals nach, ein voller Erfolg war. (AZ)