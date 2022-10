Das erste Tinyhaus in Türkheim kann gebaut werden

Plus Von Kuhstall bis Mehrfamilienhaus – der Bauausschuss des Türkheimer Marktrates hat viel zu tun.

Ein Kuhstall zum Wohnen, ein Tinyhaus und ein Doppelstabmattenzaun – insgesamt zehn Tagesordnungspunkte hatten die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte im Bauausschuss abzuarbeiten, was dank der detaillierten Vorbereitung durch Lothar Rogg vom Bauamt zügig über die Bühne ging.