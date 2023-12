Türkheim

Das Geheimnis der Kasse Nummer vier

Plus Thea Fischer arbeitet seit fünf Jahren an der Kasse des V-Marktes Türkheim und verrät, warum die Kasse Nummer vier eine ganz besondere ihrer Art ist.

Von Kathrin Elsner

Mit einem Lächeln auf den Lippen steht Thea Fischer an Kasse Nummer vier des Türkheimer V-Marktes und scannt routiniert Lebkuchen, Weihnachtsdeko, Glühwein und was das Herz der Kundschaft an diesen adventlichen Tagen sonst noch so begehrt. "Zu 95 Prozent haben wir sehr nette Kunden", sagt sie mit einem Augenzwinkern. An ein Erlebnis denkt sie auch heute noch besonders gerne zurück.

"Ich möchte bis zur Rente hier an der Kasse arbeiten", sagt Thea Fischer. Der Kundenkontakt macht ihr offensichtlich viel Freude und auch die Kundinnen und Kunden verlassen ihre Kasse vier gut gelaunt. Für die 60-Jährige ist ihr Arbeitsplatz ein Glücksfall. Nach mehreren Bandscheibenvorfällen konnte sie nicht mehr in der Metzgerei arbeiten, der V-Markt bot ihr die Versetzung an die Kasse des Türkheimer Marktes an. "Hier in Türkheim ist es manchmal schon freundschaftlich", erzählt die engagierte Kassiererin, man duzt sich mit vielen Stammkunden und ein kurzes Schwätzchen gehört einfach dazu. Dass sie älteren Menschen, die Hilfe beim Waren Auflegen brauchen, zur Seite steht, ist für sie eine Selbstverständlichkeit. Auch Familien kommen besonders gern an Kasse vier, denn: An dieser besonderen Kasse blickt man nicht auf Zigarettenschachteln mit gruseligen Bildern, sondern auf bunte Getränke und Süßigkeiten. "Manchmal schenke ich den Kindern ein Zehn-Cent Stück", sagt Thea Fischer. Diese Münze hat im Türkheimer V-Markt eine besondere Macht - damit können die Kleinsten den Kinder-Fahrautomaten im Eingangsbereich nutzen, und die Freude ist groß.

