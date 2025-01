Das Türkheimer Gymnasium trägt blau-weiß-rot

Die Schulgemeinschaft des JBG Türkheim feierte jüngst den 62. Jahrestag der Unterzeichnung des deutsch-französischen Freundschaftsvertrags, le Traité de l‘Élysée, mit einem großen Fest, dem Deutsch-französischen Tag oder Journée franco-allemande. Vor 62 Jahren unterzeichneten der deutsche Kanzler Konrad Adenauer und der französische Präsident Charles de Gaulle diesen wichtigen Vertrag, der einen dauerhaften Frieden und eine enge Zusammenarbeit in politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Belangen zwischen den beiden Ländern sichern sollte.

Die Aula, geschmückt mit informativen und bunten Plakaten, war der zentrale Ort des Geschehens. Foto: Johanna Janker

Auf diesem Fest war für jeden etwas dabei. Dank zahlreicher Spenden von Schülerinnen und Schülern aller Jahrgangsstufen wurde ein vielfältiges Spezialitätenbuffet zusammengestellt, das unter anderem Croissants, Gâteau au chocolat, Quiche, Mousse au chocolat und Muffins in den französischen Nationalfarben Blau, Weiß und Rot umfasste – da fiel die Entscheidung wahrlich nicht leicht. Zudem boten Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe frisch gebackene Crêpes und Waffeln an.

Die Aula, geschmückt mit informativen und bunten Plakaten, war der zentrale Ort des Geschehens. Hier sorgte die Technik-Crew für die musikalische Untermalung, während die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des diesjährigen Frankreich-Austauschs aus der 8. Jahrgangsstufe von ihren Erlebnissen in Isbergues im Département Pas-de-Calais berichteten und ein Video vorführten.

Der Erlös in Höhe von 537,40 Euro geht wie bereits in vorangegangenen Jahren an Mondi Benoit, der mit seinem Verein Fonmeh ein Waisenhaus im französischsprachigen Haiti betreut.

So schmeckt die deutsch-französische Freundschaft: am Türkheimer Gymnasium fan der Journée franco-allemande statt. Foto: Johanna Janker