Türkheim

vor 51 Min.

Das Waaghaus von Türkheim wird übergeben: Ende gut, alles gut?

Plus Nach gut zwei Jahren Sanierung kann das Türkheimer Waaghaus feierlich der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Die Chronologie eines umstrittenen Projekts.

Von Sabine Schaa-Schilbach Artikel anhören Shape

Am kommenden Freitag ist es soweit: das renovierte, denkmalgeschützte und erweiterte Gebäude des Türkheimer Waaghauses wird offiziell übergeben. Am Vormittag erfolgt die feierliche Segnung mit geladenen Gästen. Am Nachmittag ist die Öffentlichkeit eingeladen, sich ein Bild vom Ergebnis eines der wichtigsten Türkheimer Bauprojekte - neben den Erweiterungen für Grundschule und Kindergärten und dem Neubau von Sozialwohnungen - zu machen: die Volkshochschule Türkheim bietet dort am Freitagnachmittag einen Tag der offenen Tür für alle an. Ende gut und alles bestens? – lange sah es in der Vorgeschichte der Waaghaus-Planung und -Sanierung nicht danach aus.

Über Jahre hinweg war dieses Projekt ein Streitobjekt erster Güte gewesen. Zeitraubende, kontroverse Diskussionen wurden im Türkheimer Gemeinderat über Monate hinweg ausgetragen. Auch die Türkheimer Bevölkerung war in der Frage „sanieren oder neu bauen?“ durchaus gespalten. Auf der einen Seite die Chance, endlich einen Bürgertreff zu bekommen, auf der anderen die Meinung, dass man „das alte G´raffl“ aus dem Jahr 1599 nur noch abreißen könne. Und wenn schon Bürgerzentrum, dann doch lieber gleich ein Neubau, wo auch immer. Und natürlich ging es auch ums liebe Geld.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen