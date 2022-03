Türkheim

20:00 Uhr

Das Zollhaus bei Türkheim steckt voller Geschichte und Geschichten

Der Gutshof Zollhaus in Türkheim mit einem ganzen Ensemble von Gebäuden und seiner viele Jahrhunderte alten Geschichte. Kaum ein Gebäude in der Region hatte so viele prominente Eigentümer und machte sowohl positive wie auch negative Schlagzeilen.

Plus Heiter, tragisch, lustig und manchmal auch etwas verrucht: Kaum ein Anwesen in Türkheim hat eine so wechselvolle Historie wie das Zollhaus an der alten Römerstraße. Wie die Gebäude heute genutzt werden.

Von Franz Issing

Wenn historische Gemäuer reden könnten, hätten sie sicher vieles zu erzählen. Heitere aber auch tragische Geschichten. Der Gutshof Zollhaus in Türkheim/Irsingen mit einem ganzen Ensemble von Gebäuden und seiner viele Jahrhunderte alten Geschichte wüsste da ein Lied mit vielen Strophen zu singen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .