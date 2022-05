Den Einsatz üben, damit es im Ernstfall klappt

Gemeinsame Großübung der Werksfeuerwehr von Salamander und der Freiwilligen Feuerwehr aus Türkheim.

Vor Corona gab es die Übungen der Werksfeuerwehr Salamander Türkheim zweimal pro Jahr, im Frühjahr und im Herbst. Jetzt wurde diese Tradition mit einer Hauptübung wieder aufgenommen. Beteiligt war außer der Werksfeuerwehr Salamander mit zwei Löschfahrzeugen und 18 Feuerwehrleuten auch noch die FFW Türkheim mit vier Fahrzeugen und 27 aktiven Feuerwehrleuten. Bei der Übung ging es um einen ausgedehnten Zimmerbrand und darum, mehrere Personen aus einer Villa zu retten.

Salamander-Werksfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr Türkheim arbeiten Hand in Hand

Diese Villa ist das zumindest äußerlich in die Jahre gekommene Gästehaus der Firma Salamander. Die Bewohner „spielten“ mit. Die in einem Zimmer im ersten Stock eingeschlossene männliche Person bewies dabei mit Gestik und lauten Hilferufen schauspielerisches Talent. Aus dem Zimmer und aus einem kleinen Fenster im Dachgeschoss quoll der Rauch. Die Rauchfahne war bis zur Straße hin gut sichtbar. Auch wenn es sich dabei laut Stefan Gaschler „nur um „Disco-Nebel“ handelte.

41 Bilder Bei einer Großübung zeigen die Feuerwehrleute in Türkheim ihre Einsatzstärke Foto: Sabine Schaa-Schilbach

Die Kommandantenkollegen Gerhard Strodel und Stefan Gaschler waren für diese Werksfeuerwehr-Übung bei Salamander verantwortlich. Stefan Gaschler nahm sich die Zeit, das Vorgehen zu erklären. Mit der Erstalarmierung der Werksfeuerwehr wegen unklarer Rauchentwicklung im Gästehaus der Firma würden das Löschgruppenfahrzeug und das Tanklöschfahrzeug aus der Feuerwache von Salamander losfahren.

Ein undichtes Ventil an der Verbindung der Löschwasser-Schläuche muss schnell geschlossen werden. Foto: XXX

Aus einem Fenster im Dachgeschoss quillt dichter Rauch. Mit Atemschutzausrüstung werden zwei Personen – bei dieser Übung sind es Puppen – ins Freie gebracht. Foto: XXX

Das eine direkt zum Ort des Geschehens, das andere über eine Brücke auf die andere Seite vom Mühlbach, um dort Löschwasser aufzunehmen. Dann folge die Nachalarmierung der Freiwilligen Feuerwehr (FFW) Türkheim, die mit vier Fahrzeugen an der Übung teilnehmen würde.

Für weiteres Löschwasser würde von der FFW Türkheim ein Hydrant auf der Wiedergeltinger Straße geöffnet und der Verkehr dort entsprechend geregelt werden. Gerettet werden müsste eine vorläufig unbekannte Anzahl von Personen aus dem Gästehaus.

So begann es dann auch. Es wurden Hunderte von Metern Löschwasserschlauch – sowohl für Wasser aus dem Mühlbach als auch für das Wasser aus dem Hydranten an der Straße – über größere Entfernungen hin ausgelegt und die einzelnen Schläuche miteinander verbunden. Das nahm einige Zeit in Anspruch. Währenddessen wurde schon einmal die eingeschlossene Person über eine Steckleiter gerettet. Mit der Verstärkung durch die Feuerwehr Türkheim war zusätzliche Technik dazugekommen, wie weitere Pumpen, Atemschutzgerät und das kleinere „Mehrzweck-Büro-Fahrzeug“ für Koordination und Dokumentation.

Freude und Erleichterung nach der gemeinsamen Übung von Salamander-Werksfeuerwehr und Feuerwehr Türkheim

Mit Hilfe von Atemschutzgeräten gelang es den Feuerwehrleuten dann auch, die im Dachgeschoss im Rauch eingeschlossenen zwei „Übungspuppen“ über das Treppenhaus hinunter ins Freie zu retten. Wo sie, unbeachtet auf dem Boden liegend, das Ende der Übung abwarten mussten. Da das Gästehaus bewohnt war, konnte es schlecht mit Löschwasser geflutet werden. Dieses wurde deshalb in hohen Fontänen in Richtung des Wäldchens gegenüber gerichtet, bis die Schläuche leer waren. Die Bäume hat das sicher gefreut.

Freude und Erleichterung auch bei allen Beteiligten, als nach einer guten Stunde die Übung erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Das Ziel – Rettung von Personen nach Zimmerbrand – war mit Erfolg erreicht worden. Jeder Einsatzwagen und jede Gruppe darin habe ihre genau festgelegten Arbeitsgebiete und Abläufe, betonte Kreisbrandinspektor Wolfgang Heimpel, der die Übung begleitet hatte. Der Feuerwehr-Nachwuchs aus Türkheim hatte sich mit der Verkehrsregelung auf der Straße einer wichtigen Aufgabe „in Echtzeit“ gestellt und das sehr gut gemacht.

Feuerwehrreferent Markus Schöffel. Foto: XXX

Einige Zuschauer hatten das Geschehen vom Firmen-Parkplatz aus verfolgt. Autofahrer auf der Wiedergeltinger Straße fuhren respektvoll langsam über die Schlauchschutzbarrieren oder bogen sicherheitshalber gleich auf einen Feldweg ein, um die „Unfallstelle“ zu umfahren. Nach dem Aufräumen stand für die Feuerwehrleute beim geselligen Zusammensein nach getaner Arbeit der Erholung nichts mehr im Weg.