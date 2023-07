Türkheim

11:00 Uhr

Der Bader Sepp ist ein Türkheimer Urgestein – Jetzt ist er 90 Jahre alt

Plus Im Kreise seiner Familie hat Joseph Bader aus Türkheim seinen 90. Geburtstag gefeiert. Bürgermeister Kähler überbrachte Glückwünsche der Gemeinde und des Landkreises.

Von Maria Schmid

Auf stolze 90 Jahre kann Joseph Bader aus Türkheim zurückblicken. Gemeinsam mit seiner Frau Leopoldine, seiner Tochter Silvia, der Enkelin Melanie und drei Urenkeln ist es für ihn eine große Freude, diesen besonderen Geburtstag gemeinsam zu feiern. Da der Jubilar seit mehr als 25 Jahren dem Seniorenstammtisch angehört, machten ihm seine Stammtischbrüder zu diesem runden Geburtstag ein ganz besonderes Geschenk. Sie kamen und brachten ihm ein gebührendes Ständchen. Ja, der „Sepp“, wie er von allen liebevoll genannt wird, der war sein ganzes Leben lang sehr gesellig gewesen.

Joseph "Sepp" Bader war in Türkheim ein willkommener und immer hilfsbereiter Handwerker

In fast allen Vereinen in Türkheim war er aktiv. Das kam natürlich auch daher, dass er als gewiefter Schreiner bei allen anfallenden Arbeiten, Eigenleistungen an Bauten und vielem mehr, der gern gesehene Handwerker war und immer wieder gebraucht wurde. Da musste man ihn nicht lange bitten. Seine Frau Leopoldine sagt dazu: „Wir haben immer gearbeitet, sechs von sieben Tagen in der Woche. Das war für uns selbstverständlich.“

