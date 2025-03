Der Förderkreis Türkheim sammelt die Momente

Als Martin Kälberer mit Werner Schmidbauer das Lied „Mommentnsammler“ schrieben, haben sie vermutlich nicht an den Türkheimer Förderkreis gedacht. Und doch dürfen die 147 Mitglieder Jahr für Jahr bei vielen Veranstaltungen des Vereins schöne, spannende und herzliche Momente sammeln. Darauf verwies die Vorsitzende, Sandra Zacher-Schweigert, bei der Mitgliederversammlung.

Der Förderkreis Türkheim bietet eine breite Palette an Veranstaltungen

Die Aktivitäten des vergangenen Jahres waren äußerst vielfältig und reichten von der Ausstellung „Kunst aus Schwaben – Tradition und Moderne 7“ im April über den Heimat.Erlebnistag bis zu den Türkheimer Wissenstagen mit einer Udo-Wanderung (beides im Mai), einer Führung durch das Südschwäbische Archäologie-Museum im September, der Wanderung „Auf den Spuren der Römer“ mit Altbürgermeister Silverius Bihler und einer Familienführung durch das Mindelheimer Archäologiemuseum mit anschließendem Töpfern. Vom Erlös des Adventskalenders der vergangenen Jahre wurden Bäume gepflanzt, der Adventskalender 2024 wurde vom ortsansässigen Künstler Markus Wachter gestaltet. Einen Überschuss von 522 Euro konnte Kassier Dr. Manfred Schweigert verkünden. Die größten Einnahmeposten waren Mitgliedbeiträge (1776 Euro), Spenden (1151 Euro), der Verkaufserlös des Adventskalenders (610 Euro) sowie der Zuschuss der Marktgemeinde (275 Euro). Zum Jahresende 2024 verfügte der Förderkreis Türkheim über ein Vermögen in Höhe von 23.305 Euro.

Bei den turnusgemäßen Neuwahlen konnte Bürgermeister Christian Kähler einstimmige Voten verkünden: Sandra Zacher-Schweigert wurde erneut zur Vorsitzenden gewählt, ebenso Thomas Schröder als ihr Stellvertreter. Um die Finanzen kümmert sich weiterhin Dr. Manfred Schweigert, als Schriftführerin fungiert Christine Maier. Dem Ausschuss gehören zukünftig die Beisitzer Oliver Schmid, Brigitte Mücksch-Klein und Iris Zacher, die jüngst neue Internetseite foerderkreis-tuerkheim.de gestaltet hat und sich um die Öffentlichkeitsarbeit kümmert. Kassenprüfer sind Andrea Huszar und Stefanie Unglert.

Das neue Jahresprogramm des Vereins Förderkreis Türkheim

Zum Abschluss wurde das Jahresprogramm vorgestellt: Drei Kunstausstellungen werden vom Förderkreis gefördert, Sitzbänke im Schlossgarten sollen erneuert werden und ein Marienmarterl werde eingeweiht. Am 15. April wird an die Befreiung der KZ-Außenlagers vor 80 Jahren mit einer Kranzniederlegung erinnert. Als Einstimmung auf das Herzogfest zeigt der Förderkreis am 25. Mai im Filmhaus Huber eine Dokumentation vom Herzogfest 2015, den die Bad Wörishofer Filmemacher Ursula und Matthias Stodollik gedreht wurde. Der Eintritt ist frei. Der Förderkreis präsentiert sich beim Fest (27. bis 29. Juni) im Handwerkerhof; eine Fotoausstellung im Foyer des Rathauses ist geplant. Höhepunkt des Jahres ist die Feierstunde zum 50-jährigen Bestehen des Förderkreises am 2. November im Filmhaus Huber. Auch soll es wieder einen Adventskalender geben.