Der kleine Motorsport wird in Türkheim groß geschrieben  

Plus Im Jahre 1978 gründeten Fans des Modellrennsports den Mini Car Club Türkheim. Auf der rund 210 Meter langen Rennstrecke wird bald die EM Elektro 1:10 stattfinden.



„Es ist wie richtiges Rennfahren, ohne das Verletzungsrisiko“, sagt Andreas Myrberg, der den kleinen Motorsport schon sein Leben lang ausübt und inzwischen selbst Modell-Rennautos konstruiert. Beim Mini Car Club (MCC) Türkheim treffen sich regelmäßig junge und ältere Modellsportbegeisterte bis hin zu Europa- und Weltmeistern. Die Rennstrecke ist so gut ausgestattet und überregional beliebt, dass hier bald zum wiederholten Male eine Europameisterschaft stattfindet.

„Der Verein ist mein Ein und Alles“, erzählt Heinz Wechs, der seit vielen Jahren jedes Wochenende auf dem schönen Vereinsgelände mit angeschlossenem Camping-Bereich verbringt. Mit 13 Jahren bekam er sein erstes ferngesteuertes Auto geschenkt und verliebte sich in den kleinen Motorsport. Mit dem Waschen von Autos und Aufräumen von Lagerräumen verdiente er sich das nötige Taschengeld für das nicht ganz kostengünstige Hobby.