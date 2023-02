Türkheim

Der neue Bahnhofsvorplatz in Türkheim bekommt ein freundliches Gesicht

Türkheim Bahnhof Die Umgestaltung des Türkheimer Bahnhofsvorplatzes nimmt konkrete Formen an

Plus Nach dem millionenschweren Umbau des Türkheimer Bahnhofes durch die Bahn ist jetzt die Gemeinde am Zug. Was passiert mit dem Bahnhofsgebäude?

„Noch ist nichts in Stein gemeißelt“, beruhigte Bürgermeister Christian Kähler. Gemeint war die Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes, die jetzt vom Türkheimer Gemeinderat schrittweise angepackt wird. Nachdem die Bahn rund 6,4 Millionen Euro in den barrierefreien Umbau des Bahnhofes gesteckt hatte, war und ist die Gemeinde am Zug.

