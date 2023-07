Türkheim

Schatten über dem Solarpark

Foto: Planungsbüro Daurer & Hasse; c/o Jurchen Technology

So oder so ähnlich könnte der Solarpark "Holzteile" aussehen, der jetzt vom Türkheimer Gemeinderat genehmigt wurde. Aber erst nachdem die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte ihr Okay zum vorhabendbezogenen Bebauungsplan gegeben hatten, schwante einigen, was sie da gerade eben beschlossen hatten.

Plus Zu spät ging dem Türkheimer Gemeinderat ein Licht auf, nachdem der Solarpark „Holzteile“ genehmigt worden war. Denn so hatte sich der Rat die Anlage eigentlich nicht vorgestellt.

Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Gemäß dieser Binsenweisheit waren es sogar 2000 Worte, denn dem Türkheimer Gemeinderat wurden gleich zwei Fotos gezeigt, wie der Solarpark „Holzteile“ in etwa aussehen wird. Und einigen am Ratstisch ging offenbar erst jetzt ein Licht auf, was sie da gerade genehmigt hatten.

Ein Schutzzaun soll dafür sorgen, dass Auto- und Bahnverkehr vom Solarpark "Holzteile" bei Türkheim nicht geblendet werden

Dabei war es eigentlich nur noch eine Formsache, den vorhabenbezogenen Bebauungsplan durchzuwinken und damit grünes Licht für den nächsten Planungsschritt zur Nutzung des insgesamt rund 15.000 Quadratmeter großen Areals als Solarpark zu geben, wo dann eine sogenannte Freiflächen-Photovoltaikanlage gebaut werden soll. Eine klare Ratsmehrheit stimmte dem Entwurf des Planungsbüros Daurer & Hasse ( Wiedergeltingen) auch zu.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

