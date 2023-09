Türkheim

Der Sommer im Türkheimer Freibad wird verlängert

Im August: am Nachmittag vor einem Unwetter zogen imposante Gewitterwolken über dem Freibad auf. Dem Türkheimer Freibad strahlte in dieser Saison die Sonne: Mit mehr als 57.000 Besucherinnen und Besuchern wurde ein neuer Rekord aufgestellt.

Plus Der Ansturm im Türkheimer Freibad war beträchtlich. Jetzt geht die Saison bald zu Ende, aber zuvor wird das Vergnügen noch ein bisschen verlängert.

Anfang September stand es fest: Seit Beginn der Aufzeichnungen vor 80 Jahren war dies nicht nur bei uns der Sommer mit den höchsten Temperaturen, die je gemessen wurden. Das machte sich auch im Türkheimer Freibad bemerkbar: Obwohl es zwischendurch auch regnerische und kühle Tage gab, kamen bis zum Stichtag am Mittwoch, 6. September, 57.415 Gäste, 4000 mehr als im Vorjahr. Und weil das Wetter in den nächsten Tagen noch schön bleiben soll, hat man im Türkheimer Rathaus beschlossen, dass das Freibad in die Verlängerung geht. Es schließt erst am Donnerstag, 14. September.

Besucherrekord im Türkheimer Freibad

Das bedeutet, dass schon Ende August die Besucherzahl von 2022 erreicht worden war. Mitverantwortlich dafür waren die zeitweise geschlossenen Freibäder in Mindelheim, Bad Wörishofen und Buchloe. Einige weitere Zahlen: Es wurden für Türkheim insgesamt 1959 Saisonkarten verkauft. Der Tag mit der höchsten Besucherzahl war Sonntag, 9. Juli: 1820 Gäste strömten auf das Freibadgelände.

