Der „Spickzettel“ darf am JBG nicht fehlen

Am Dienstag beginnt das neue Schuljahr - und damit auch die Vorbereitung für die nächste Ausgabe der Schülerzeitung „Spickzettel“ des Türkheimer Gymnasiums. „Seit wann gibt es eigentlich unsere Schülerzeitung?“, fragte sich die Redaktion des „Spickzettels“ als das Joseph-Bernhart-Gymnasium vor zwei Jahren sein 50-jähriges Bestehen feierte. Viele alte Ausgaben aus den späten 1970er-Jahren waren aufzutreiben, doch die Anfänge blieben im Dunkeln.

Das Thema geriet in Vergessenheit, doch dann kam im jüngst vergangenen Schuljahr Jonathan Bäder in die fünfte Klasse des JBG und meldete sich sogleich für die Schülerzeitung an. „Ich wollte schon in der Grundschule eine Schülerzeitung haben, weil ich es liebe, mich zu informieren und diese Informationen anderen weitergeben möchte“, erzählte er und wusste zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht, dass er damit eine Familientradition fortführt.

Die Gründer der JBG-Schülerzeitung „Spickzettel“ in Türkheim erinnern sich

Als sein Großvater Peter Senner zu Besuch ist, kommt das Gespräch auf die Spickzettel-Schreibnacht. Ob er denn wisse, wer den Spickzettel gegründet habe, fragte er seinen Enkel, berichtet Peter Senner schmunzelnd. Natürlich wusste er es nicht und so lüftete der Opa das Geheimnis sogleich: „Das war ich mit zwei Freunden. Und zwar vor genau 50 Jahren!“ Die JBG-Schülerzeitung hat also sogar zwei Gründe zu feiern: Sie besteht seit 50 Jahren und wurde zudem Ende Juli als beste Online-Schülerzeitung Bayerns ausgezeichnet. Dies nahmen die drei Gründer Peter Senner, Daniel Zweig und Peter Schregle sogleich zum Anlass, sich – zum ersten Mal wieder in dieser Konstellation – zu treffen und in Erinnerungen zu schwelgen. Alle drei gehörten dem ersten Jahrgang am damals neu gegründeten Gymnasium an.

Platz eins für die Redaktion aus Türkheim beim „Blattmacher-Wettbewerb". Foto: Fritz Erbshäuser/JBG

Ihre Deutschlehrerin Frau Belzer hatte die Idee, eine Schülerzeitung zu gründen. „Sie ließ uns viel Freiraum, hat uns aber super unterstützt und war immer sehr motivierend“, erinnert sich Schregle. Die ersten Ausgaben wurden im eigenen Redaktionsraum im Schulkeller per Hand gedruckt. „Wir waren froh, als wir das ab der vierten Ausgabe dank der Unterstützung durch Türkheimer Firmen an eine Druckerei abgeben konnten“, berichtet Senner. Undenkbar waren früher die Möglichkeiten, die sich den Redakteuren heute durch das Online-Format bieten.

Anfangs wurden Artikel für die Schülerzeitung „Spickzettel“ mit Schreibmaschine verfasst

Seit nunmehr drei Jahren erscheint der Spickzettel ausschließlich online, wodurch eine viel höhere Aktualität, die Einbindung von Videos und auch das Kommentieren von Artikeln problemlos möglich ist. In den Anfangsjahren wurden die Artikel für die zweimal jährlich erscheinende Zeitung mit der Schreibmaschine geschrieben. Peter Schregle erinnert sich: „Wir mussten oft nochmal ganz neu anfangen. Das war eine richtige Viecherei! Kein Vergleich mit heute.“ Wenn sich auch die Redaktionsarbeit stark gewandelt hat, so sind doch die beliebten Themen erstaunlich gleichgeblieben. Die Lehrerzitate und Lehrerinterviews waren schon in den Anfangsausgaben am beliebtesten. Doch auch Kritisches darf nicht fehlen. „Wir wurden nur einmal zensiert“, erinnern sich die Gründer und lachen heute darüber. Daniel Zweig ergänzt: „Wir haben aber auch immer mit Respekt vor den Lehrern geschrieben.“ Die derzeitige Betreuungslehrerin des Spickzettels, Claudia Abröll, kann erfreulicherweise bestätigen, dass das auch heute noch durchwegs der Fall ist: „Die Schüler schreiben immer sehr wohlwollend. Sie dürfen gern kritisch sein, aber meistens fragen sie dann sogar ganz vorsichtig vorher nach, ob sie das so schreiben dürfen.“

Es ist immer wieder deutlich zu spüren, dass sich die drei Gründer sehr gerne an ihre Schulzeit zurückerinnern, von der sie vor allem die familiäre Atmosphäre betonen. Schregle fasst zusammen: „Es war schon eine geile Schule!“ Da war es auch selbstverständlich für sie, dass sie eine Sonderausgabe veröffentlichen, als es darum ging, für ihr JBG zu kämpfen. Viele Schüler protestierten vor knapp 50 Jahren, weil ihr Gymnasium keine Oberstufe erhalten sollte. Sie hätten dann für die letzten Schuljahre an benachbarte Gymnasien wechseln müssen. „Wir haben Argumente gesammelt, warum es keinen Sinn macht und warum die Schule dann stirbt“, erklärt Senner und Zweig ergänzt: „Das war schon auch aus Eigennutz, wir wollten ja nicht auf eine andere Schule gehen!“

Der „Spickzettel“ hat auch einen Anteil daran, dass das JBG zum Vollgymnasium wurde

Womöglich hat auch ihr Einsatz dazu beigetragen, dass das JBG zum Vollgymnasium wurde. Ganz sicher ist es aber ihnen zu verdanken, dass es seit nunmehr 50 Jahren die beliebte Schülerzeitung gibt, in der auch heute noch Schüler aus allen Jahrgangsstufen erste journalistische Erfahrungen machen dürfen. „Dass ihr als beste Online-Schülerzeitung Bayerns ausgezeichnet worden seid, ist schon ein Highlight und ihr habt es auf jeden Fall verdient!“, freut sich Peter Senner für seinen Enkel und die ganze Redaktion. (mz)