Der Tisch für Kunst ist im Türkheimer Schloss reich gedeckt

Plus Die Ausstellung mit dem Thema „Tisch und Tafel“ der Künstlerin Anneliese Neumann im Türkheimer Schloss ist eine weitere Bereicherung des kulturellen Lebens.

In den Räumen des ehemaligen herzoglichen Schlosses ist seit vielen Jahren Kunst und Kultur zu Hause. Die Künstlerin Anneliese Neumann aus Lauingen wurde von Galerist Franz Epple nach Türkheim gelockt.

Die 77-jährige Malerin und Produktdesignerin hat im kleinen Schloss 47 teils großformatige Gemälde aufgehängt, welche die mannigfaltigen Aktivitäten des kulturellen und profanen Lebens widerspiegeln: essen, trinken, arbeiten, diskutieren, streiten, schreiben, spielen und feiern. All das findet bildlich ausgedrückt an Tischen statt.