Türkheim

vor 40 Min.

Der Türkheimer Gemeindekasse lacht die Sonne

Plus Steigende Einnahmen lassen auch das Festgeldkonto der Gemeinde anwachsen: Mitten in der Corona-Krise sprudeln die Steuerquellen in Türkheim. Warum das so ist.

Von Alf Geiger

Während andere Kommunen in der Corona-Krise über wegbrechende Einnahmen stöhnen, strotzt die Gemeinde Türkheim nur so vor Selbstbewusstsein und kann künftig die finanziellen Muskeln weit kräftiger als erwartet spielen lassen. Unterm Strich sprudelte im vergangenen Jahr gut eine Million Euro mehr in die Kasse der Marktgemeinde.

