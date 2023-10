Der vergessene Malerfürst August Deusser kommt in Türkheim zu Ehren

August Deusser, ein Maler des Deutschen Impressionismus, kann bei einer Ausstellung im Türkheimer Kleinen Schloss wiederentdeckt werden.

Jetzt gibt es eine neue Ausstellung im Türkheimer Kleinen Schloss mit dem Titel: „Panta rhei – alles fließt“. Der Maler August Deusser dürfte nicht nur bei uns kaum bekannt sein. Er wurde 1870 in Köln geboren und starb 1942 in Konstanz. An der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert war er ein sehr bekannter Künstler und zählte zu den Vorkämpfern des Impressionismus und auch für die Moderne in der Malerei.

Eine Unterallgäuerin wird das Grußwort zur Ausstellung sprechen

Seine Werke seien zeitgeschichtliche Dokumente, die die beginnende Industrialisierung abbildeten, sowie Landschafts- und Flussbilder, Porträts und Skizzen, so Frank Grabowski, Künstler und Galerist aus Mindelheim. Er ist der Kurator der Ausstellung und zeichnet für Auswahl und Aufbau der Ausstellung in Türkheim verantwortlich. Eher per Zufall, erzählt er, sei er in Kontakt mit der Nachlassverwalterin der Kunstwerke von August Deusser, der Antonie-Deusser–Stiftung in der Schweiz, in Kontakt gekommen. Diese Stiftung habe das Ziel, „den vergessenen Malerfürsten Deusser“ in das Gedächtnis zurückzuholen. Eine bundesweite Ausstellungsreihe dazu hatte schon begonnen, ehe die Corona-Pandemie das vorerst stoppte. Jetzt soll es in Türkheim weitergehen.

Patricia Bottani, Tochter des Schweizer Stiftungsrates Marco Bottani, lebt im Unterallgäu. Im Jahr 2000 nahm sie für die Schweizer Olympiamannschaft als Dressurreiterin an den Spielen in Sydney teil. Sie wird in Türkheim das Grußwort zur Ausstellung sprechen. Friederike Haber, die Leiterin der Mindelheimer Museen, wird einen kunsthistorischen Vortrag halten. Das Gitarrenduo „Saitenspuren“ aus Markt Wald gestaltet die Vernissage musikalisch, ein „Schweizer Apéro Buffet“ ist auch dabei.

Diese Ausstellung sei eine große Sache, so Frank Grabowski, für die viel Engagement, auch finanzieller Art, notwendig war. Allein der Transport der Bilder durch eine Schweizer Fachfirma sei sehr aufwendig gewesen. Er hoffe auf ganz viele Besucher aus unserer Region und auch von weiter her, die sich für August Deusser und seine „herausragenden Werke des deutschen Impressionismus“ interessierten. Die Landschaftsbilder des Künstlers mit dem Rhein und den Orten am Rhein seien etwas ganz Besonderes.

Info: Die Vernissage der August Deusser-Ausstellung findet am Donnerstag, 19. Oktober, um 19 Uhr im Kleinen Schloss in Türkheim statt. Die Ausstellung ist dann ab dem 20. Oktober bis zum Sonntag, 12. November, jeweils freitags, samstags und sonntags, von 13 bis 18 Uhr geöffnet, sowie am Feiertag Allerheiligen am 1. November. Der Eintritt zur Vernissage und zur Ausstellung ist frei.