Des Herzogs neue Kleider

Was wäre der Wertachmarkt Türkheim ohne die Herrschaft von Herzog Maximilian Philipp und seiner Gemahlin Mauritia Febronia? „Bis heute ein unbedeutendes Dorf im Unterallgäu ohne Marktrechte“, ist Bürgermeister Christian Kähler überzeugt. Schließlich haben der Herzog und seine Gemahlin nicht nur Handel, Handwerk, Gewerbe und die Kunst nach Türkheim gebracht, sondern auch die Kapuzinerkirche und viele soziale Einrichtungen.

Mit dem historischen Herzogfest vom 27. bis 29. Juni erinnert Türkheim nach zehnjähriger, coronabedingter Zwangspause, einmal mehr an die Markterhebung durch Herzog Maximilian Philipp am 7. Oktober anno 1700. Geplant ist an drei Tagen ein unterhaltsames Programm für die ganze Familie. Gaukler, Spielleute, Artisten, barocke Reiter, Tänzer wie auch ein liebevoll konzipierter Handwerkerhof sollen große und kleine Gäste aus nah und fern anlocken. Ein Höhepunkt im Programm ist sicher der Einzug des Herzogpaares samt großem Hofstaat, Edelknappen, Fanfarenzug und Tänzern.

Rathauschef Christian Kähler hat das Fest zur Chefsache gemacht und für organisatorische Aufgaben Roswitha Siegert und Markus Schöffel mit ins Boot genommen. Wie gewohnt, geht das barocke Marktfest mit Lagerleben im Schlosshof und entlang der Maximilianstraße bis zur Pfarrkirche über die Bühne. Die Vorbereitungen für die festlichen Tage laufen bereits auf Hochtouren.

Saskia und Christian Schreiber sind das neue Herzogspaar beim Türkheimer Herzogfest

Händeringend suchte man in der Marktgemeinde lange Zeit nach einem neuen Herzogpaar, da Ingrid und Franz Eimannsberger für diese Rollen nicht mehr zur Verfügung standen. Dass sich schließlich Saskia und Christian Schreiber bereit erklärten, in historische Gewänder zu schlüpfen, erwies sich als großer Glücksfall. Mit der Logopädin und Schneiderin Saskia und ihrem Ehemann Christian Schreiber. Mit dem Ehepaar, das einen Handwerksbetrieb für Sanitär, Heizung und Klima führt, gewann die Gemeinde zwei Protagonisten mit viel Authentizität. „Wir fühlen uns sehr geehrt, schließlich spielt man die uns zugedachten Rollen nicht jeden Tag“, versichert Meister Schreiber. Dabei ist er sich durchaus bewusst, „dass auf uns ein logistischer Kraftakt und eine Terminflut zukommt.“ Dass er und seine bessere Hälfte sich bereit erklärt haben, ein Fenster in die Vergangenheit zu öffnen, ist ihnen hoch anzurechnen.

Herzogin Saskia tauchte tief in die Türkheimer Historie ein

Schließlich ist der Handwerksmeister mit Arbeit und dem Neubau eines Hotels im Gewerbegebiet, das Ende des Jahres eröffnet werden soll, voll ausgelastet. Und auch Sakia Schreiber hat und hatte alle Hände voll zu tun. Tauchte sie doch tief in die Geschichte ein und schneiderte die historischen Gewänder für das Herzogpaar nach authentischen Schnittmustern aus der Barockzeit mit viel Liebe zum Detail und mit persönlicher Note. Die dazu benötigten Seiden- und Brokatstoffe suchte sie persönlich bei einem Augsburger Händler aus, der auch Filmstars ausstattet und das Wiener Staatstheater zu seinen Kunden zählt.

Etwa 100 Stunden Arbeitszeit hat Sakia Schreiber mit dem Nähen von Gehrock und Weste für Hemd und Hose ihres „adeligen Partners“ sowie für Mieder, Unterrock und drei Röcke mit abnehmbarer Schleppe für die Herzogin Febronia investiert. „Auch die Perücken wurden nach meinen Vorgaben von Karl Gadzali angefertigt“, erzählt sie und erwähnt nicht ohne Stolz, dass der Hamburger Ausstatter unter anderem die bekannte Transvestie-Künstlerin Olivia Jones zu seinen Kunden zählt, aber auch mal für das Fußvolk arbeitet.

Und wie steht es mit dem Reiten? „Wir haben schon Unterricht genommen“, berichtet Saskia Schreiber und betont, dass es wichtig sei, dass die Pferde, die im Festzug mitgeführt werden, ihre Reiter kennen. Nach vielen Anproben und Vorbesprechungen sieht das neue Herzogspaar seinen Auftritten im Juni mit großen Erwartungen entgegen. „Wenn man erstmals in die historischen Kleider schlüpft und alles passt, hat man schon etwas Lampenfieber“, gibt Christian Schreiber unumwunden zu und er ist sich sicher, dass er die in ihn und seine Frau gesetzten Erwartungen erfüllen kann.

Im historischen Ambiente: Saskia und Christian Schreiber in ihren neuen Rollen als Mauritia Febronia und Herzog Maximilian Philipp. Foto: Kreativ Kabine e.K.

