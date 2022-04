Deutsch lernen fern der Heimat bei der Türkheimer VHS

Die Türkheimer Volkshochschule bietet Sprachkurse auch für Kriegsflüchtlinge an. Das kommt super an und wird von der Gemeinde Türkheim tatkräftig unterstützt.

Dreimal in der Woche kommt der Integrationskurs Deutsch im Pfarrsaal in Türkheim zusammen. Es ging los Ende März. Dabei sind außer 16 Frauen und einem Jugendlichen aus der Ukraine noch eine Teilnehmerin aus Nigeria und eine aus Afghanistan. Ihre Lehrerin ist Alexandra Brunner aus Türkheim.

Die Teilnehmerinnen sind beim Deutschkurs in Türkheim konzentriert dabei

Zusammen mit noch zwei weiteren Lehrkräften hat Alexandra Brunner einen der zwei derzeit in Türkheim stattfindenden Integrationskurse für Deutsch übernommen. Die Lehrerin für Englisch und Italienisch hatte 2015 mit den integrativen Deutschkursen angefangen. Nach der Corona-Zwangspause ist sie jetzt wieder dabei.

Alexandra Brunner ist voll des Lobes für ihre Schülerinnen und Schüler: „Alle sind sehr konzentriert dabei“. Man könne mit ihnen gut arbeiten. Und das, obwohl ihre Lage so schwierig sei, die Gedanken immer bei denen, die sie in der Heimat im Ungewissen zurücklassen mussten. Es sind jüngere und ältere Frauen dabei. „Sie machen den Eindruck, als würde es ihnen Spaß machen“. Zumindest seien für eine kurze Zeit all die Sorgen in den Hintergrund gerückt.

Natalia Zadorozhna kam vor einem Monat mit ihrem Sohn hierher. Sie kennt Türkheim von ihrer Au-Pair-Zeit bei der Familie Moser. Foto: XXX

Damit auch Mütter teilnehmen könnten, ist für eine Kinderbetreuung gesorgt. Natalia Zadorozhna hat das für die drei wöchentlichen Unterrichtsvormittage übernommen. Sie selbst ist mit ihrem Sohn aus der östlichen Ukraine geflüchtet und wohnt jetzt bei der Familie, bei der sie schon vor 19 Jahren als Au-Pair bei Familie Moser tätig war.

Ihre Deutschkenntnisse kommen ihr doppelt zugute: nicht nur für sich selbst, kann sie auch für die Teilnehmenden des Deutschkurses im Türkheimer Pfarrheim bei Bedarf übersetzen. Auch sie sorgt sich um ihre Angehörigen, die in der Ukraine zurückbleiben mussten. „Aber wir haben hier jetzt Ruhe und sind zufrieden“, sagt sie tapfer.

Den Etat für die Deutschkurse stellt die Gemeinde Türkheim zur Verfügung

Die Wertachgemeinde hat den Etat für die Deutschkurse zur Verfügung gestellt. „Deshalb konnte wir das auch so schnell auf die Beine stellen“, sagt Monika Eidloth von der VHS Türkheim. Dieser erste integrative Deutschkurs geht noch bis Mitte Mai. Wenn das Interesse weiterhin groß genug sei, könne an einen Folgekurs gedacht werden, vielleicht zusammen mit dem derzeit gleichzeitig einmal wöchentlich stattfindenden zweiten Deutsch-Kurs für Fortgeschrittene.

Der Aller-Welts-Chor von Musiklehrer Ottmar Einsiedler hat die Deutschkursler schon einmal eingeladen, bei ihnen am ersten Abend in dieser Woche hinein zu schnuppern. Google hat das Einladungsschreiben ins Ukrainische übersetzt. Einige Kursteilnehmerinnen haben zugesagt und wollen kommen.