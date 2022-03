Türkheim

vor 17 Min.

Die Abgründe des menschlichen Charakters

Plus Der Autor Hans Schütz hat familiäre Wurzeln in Türkheim. Bei seiner Lesung aus seinem Buch „Der gute Mensch von Auschwitz“ am Mittwoch, 30. März, blickt er in die hellen und dunklen Seiten der Seele.

Von Sabine Schaa-Schilbach

Der Autor Hans Schütz ist in Türkheim kein Unbekannter. Seine Familie stammt mütterlicherseits aus der Wertachgemeinde. Vor genau drei Jahren war er zuletzt mit einer Lesung zu Gast in der TV-Halle, zusammen mit dem Musiker Karl Michael Ranftl. Diesmal ist der bekannte Jazzmusiker Stephan Holstein mit dabei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .