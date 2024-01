Bürgermeister: Alte Themen beschäftigen Türkheim auch im neuen Jahr

Wenn es in Türkheim etwas zu tun gibt, dann packt Bürgermeister Christian Kähler gern mit an, wie hier beim Weinfest des Orchestervereins. Nach einem aufregenden Jahr rechnet Kähler im MZ-Interview auch in diesem Jahr mit schwierigen Entscheidungen. Nur bei einer Sache will Kähler nicht aushelfen.

Foto: Orchesterverein Türkheim (Archivbild)