Die Arbeiterwohlfahrt setzt bei der Jahreshauptversammlung auf Kontinuität

Beim Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt (AWO) bleibt das Team um Vorsitzende Regina Besch zusammen. Die Aufgaben des Sozialverbandes werden allerdings nicht weniger - im Gegenteil.

Neben Rechenschaftsberichten, Vorstandswahlen, Grußworten, und Ehrungen stand auch die AWO-Wanderausstellung „Macherinnen. Helferinnen und die AWO-Schwaben“ im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des AWO-Ortsvereins Türkheim-Ettringen-Wiedergeltingen. Die Versammlung fand traditionsgemäß in Türkheim statt, da der Ortsverein dort 1967 gegründet wurde.

Vorsitzende Regina Besch machte mit ihrem bebilderten Bericht deutlich, dass für den Ortsverein auch 2022 die sozialen Projekte für die Schwächeren im Unterallgäu stets im Vordergrund standen. Zu diesen gehörten unter anderem das „AWO-Engelchen für Notfälle“, die enge Zusammenarbeit mit der Bad Wörishofer Tafel, die Antragstellung für Hilfsbedürftige an die Kartei der Not, die Weihnachts-päckchen-Aktion für Senioren 65+, die unterstützenden Vermittlungsangebote für Familien sowie die betreuten AWO-Kindererholungen. Da dem Ortsverein auch der Kontakt zu den nicht mehr mobilen Mitgliedern besonders wichtig ist, gibt es auch mehrmals im Jahr das eigene AWO-OV-Info-Blättle sowie einen Telefondienst für Fragen, Beratung oder Sorgen.

Zu den Vereins-Aktivitäten gehören aber auch Ausland-Hilfsprojekte, wie die AWO-Weihnachtspackerl-Aktion für die Schulkinder im rumänischen Dorf Satmarel, mehrere Hilfsgüter-Transporte an die rumänisch-ukrainische Grenze mit dem befreundeten AWO-Ortsverein Fridolfing (Nähe Traunstein) und die Mali-Brunnen-Projekte, sagte die Vorsitzende.

Ein Dankeschön richtete sie an Türkheims Bürgermeister Christian Kähler, da die Gemeinde der AWO im renovierten Waaghaus einen Raum für Beratungen zur Verfügung stellt und „dadurch auch eine engere Zusammenarbeit mit der neuen Türkheimer Quartiersmanagerin Marion Hemmer-Bachmann möglich ist“.



Danach erläuterte Kassiererin Heidi Pienle ausführlich den Kassenbericht und informierte über ver-

schiedene Spenden-Aktionen, die ausschließlich zur Finanzierung des „AWO-Engelchen“ und die Kindererholung verwendet werden. Die Prüfung erfolgte durch die beiden AWO-Revisoren Peter Dziewior und Walter Fritsch, die eine hervorragend geführte Kasse bestätigten und AWO-Kreisvorsitzender Edi Güttler beantragte die Entlastung der Vorstandschaft, der alle Mitglieder zustimmten.

Im Anschluss daran übernahm die Verbandskoordinatorin von AWO Schwaben, Brigitte Gruber, die Wahlen. Es gab keine Überraschungen, da der bisherige Vorstand, bis auf zwei Beisitzer, unverändert angetreten ist. Die Neuwahlen brachten der bisherigen Vorstandschaft für die nächsten vier Jahre einen großen Vertrauensbeweis durch die Mitglieder. Denn Regina Besch wurde wieder einstimmig in ihrem Amt als Vorsitzende bestätigt. Aber auch die weiteren Vorstandsmitglieder wurden zu 100 Prozent wiedergewählt: Christine Scherf als stellvertretende Vorsitzende, Heidi Pienle als Kassiererin, Michael Helfert als Schriftführer und als Beisitzerin Irmgard Schäffler und Beisitzer Harald Gisa. Gisela Schöffel und Jenny Lukas aus Türkheim sind die neuen Beisitzerinnen und Peter Dziewior und Walter Fritsch wurden ebenfalls als Revisoren wieder in ihrem Amt bestätigt. Aus persönlichen Gründen schieden aus dem bisherigen Vorstand die langjährige Beisitzerin Cäcilia Gisa sowie Beisitzer Daniel Schneider aus.

Präsidiumsmitglied von AWO Schwaben, Dr. Simone Strohmayr war beeindruckt von dem umfangreichen Angebot für alle Generationen und ging in ihrer Rede auch näher auf die aktuelle Wanderausstellung von „Macherinnen und Helferinnen“ ein, die im großen Saal im Rosenbräu aufgestellt wurde. Sie beleuchtete die großartige Arbeit der AWO-Gründerin und ersten Vorsitzenden Marie Juchacz (1919), die damals erste Frau im Reichstag und die wesentlich mit anderen Kämpfe-rinnen für das Frauenwahlrecht und die sozialen Rechtsansprüche in Deutschland beteiligt war. In seinem Grußwort gratulierte Edi Güttler, AWO-Kreisverbandsvorsitzender Memmingen-Unterallgäu und Präsidiumsmitglied der AWO Schwaben, dem gewählten Vorstand und sprach dem Unterallgäuer Ehrenamtsteam für das soziale Engagement sowie die gute Zusammenarbeit seinen Dank aus.

In ihrem Schlusswort machte die wiedergewählte Vorsitzende deutlich, dass Wohlfahrtsverbände wie die Arbeiterwohlfahrt (AWO) durch die steigende Armut auch weiterhin mehr denn je notwendig seien, „da sie auch in der Region die Folgen der Armut, Kinderarmut und Altersarmut beschäftigen werden“. Nach dem offiziellen Teil der Jahreshauptversammlung dankte Regina Besch dem Vorstands-Team für die geleistete Arbeit und überreichte jedem, symbolisch für die Farbe rot im Herz-Logo der AWO, eine rote Rose. (mz)