Die Bienen haben es den Türkheimer Kindern angetan

Türkheimer Ferienkinder sind vom Besuch beim Imker begeistert und wissen jetzt: Bienen sind mehr als ein faszinierendes Hobby.

Im großen, schön eingewachsenen Garten von Josef Forster gab es zwei Stunden lang Geschichten über das erstaunliche Leben eines Bienenvolkes, für die Türkheimer Ferienkinder. Josef Forster (80), Imker seit 43 Jahren und langjähriger Ansprechpartner für viele Imker aus der Region, weiß einfach alles über seine Schützlinge. Und wusste es den Kindern auch nahezubringen.

Im Pfingstferienprogramm der VHS Türkheim war das Thema Bienenhaltung ein neu aufgenommener Kurs für Kinder ab acht Jahren. Die waren sehr vorsichtig und schauten sich die zwei Bienenhäuser in Josef Forsters Garten, vor denen es an diesem sonnigen Nachmittag nur so summte, aus sicherer Entfernung an. Aber sie hatten viele Fragen, und da waren sie beim Bienenprofi Forster an genau der richtigen Adresse.

Die Kinder aus Türkheim stellen dem Imker viele Fragen

„Woher weiß die Biene, welche Blüte gut für sie ist?“ war eine der Fragen. Oder: „Woher wissen die Bienen, wann sie abends wieder zu Hause sein müssen?“ Oder: „Wie lange müssen die Bienen für ein Glas Honig fliegen?“ Dazu die Antwort, ein Superlativ: „Sie müssen dafür eine Million Kilometer fliegen!“ Von einem Volk mit 50.000 Bienen sei die Hälfte an schönen Tagen unterwegs.

Imker Josef Forster aus Türkheim zeigt den Kindern im Bienengewimmel einer Wabe die Königin und die Drohnen. Foto: Sabine Schaa-schilbach

Dass ein Bienenvolk ein gut durchorganisierter „Staat“ ist, in dem jedes der kleinen Mitglieder eine genaue Aufgabe hätte, davon waren die Kinder fasziniert. Und langweilig sei ihr kurzes Leben von wenigen Wochen für die kleinen Sommerbienen auch nicht. Anfangs seien sie fürs Putzen und die Sauberhaltung des Bienenhauses zuständig, dann für den Wabenbau. Mit zunehmendem Alter stärker geworden, seien sie fürs Bewachen des Bienenhauses zuständig und würden sich, wenn nötig auf die echten oder vermeintlichen Feinde stürzen. Erst danach würden sie Flugbienen mit der Hauptaufgabe, Pollen und Nektar einzusammeln. Die spät geschlüpften Winterbienen dagegen bräuchten nicht mehr zu arbeiten. Sie würden zusammen mit der Königin überwintern.

Vielleicht wurde der Grundstein für zukünftige Imker in Türkheim gelegt?

Die Gefahr, von Bienen gestochen zu werden, interessierte die Kinder ebenfalls. Wespenstiche hatten ja einige von ihnen schon erfahren. Auch hier konnte Josef Forster einiges erzählen und sicher auch Ängste nehmen. Begeistert waren die Kinder, als sie die Holzrahmen mit leeren Wachswaben selbst in die Hand nehmen durften, über das Wachs streichen und daran riechen konnten. Den Löffel Probierhonig haben sie nach so viel neuem Wissen über Bienen sicher ganz anders genießen können.

Die Türkheimer Ferienkinder bewundern die gleichmäßige Struktur einer leeren Bienenwabe. Foto: Sabine Schaa-schilbach

Und als Josef Forster eine Wabe aus dem Bienenhaus entnahm und ihnen dort im Arbeiterinnengewusel die Königin und auch die Drohnen zeigte, ist vielleicht ein Grundstein für zukünftige Imker und Imkerinnen gelegt worden? Wie es den Kindern nach zwei Stunden Wissensvermittlung ging: „Das war ein guter Nachmittag für uns“, sagte eines der Mädchen.