Die Gegner der Türkheimer Tiny-Häuser melden sich zu Wort

Norbert Meinert, Christian Hopt und Thomas Puhane sind Sprecher der „Bürgerinitiative Erhaltung der Wertachidylle“. Sie hoffen auf eine Ablehnung der Tiny-House-Siedlung in Türkheim.

Mit einer Pressemitteilung an unsere Redaktion hat sich jetzt auch die Bürgerinitiative „Erhaltung der Wertachidylle“ (BI) zu Wort gemeldet. Als Verantwortliche werden Norbert Meinert, Christian Hopt und Thomas Puhane namentlich genannt. Für sie als „Naturfreunde und Anwohner“ sei nicht zufriedenstellend gewesen, wie im Gemeinderat über dieses „gigantische Projekt“ debattiert worden sei. Daher hatte die BI dies in einem Flyer als „bayerischer Biertischpolitik“ bezeichnet. Dies sei eine „etwas emotionale Reaktion“ gewesen. Immerhin gebe es deutschlandweit kein vergleichbares Projekt in dieser Form“, heißt es in der Pressemitteilung.

Bürgerinitiative bangt um die Wertachidylle in Türkheim

Leider sei aber auch viel Aufmerksamkeit auf die Bürgerinitiative gelenkt worden, bedauern die BI-Sprecher in einem Schreiben an unsere Redaktion. In der Öffentlichkeit werde „zu wenig über das eigentliche Thema diskutiert“.

Grundsätzlich haben die Vertreter der BI laut Pressemitteilung „nichts gegen eine minimalistische, ökologische und naturnahe Art des Lebens“.

Das Treffen an dem Grundstück und die Zahl der Interessierten habe gezeigt, dass „das Thema Tiny-Haus-Dorf am Langweidbach nicht nur uns beschäftigt.“ Aus Sicht der BI-Sprecher sei bei dem Termin eine „konstruktive Diskussion“ entstanden.

Aus Sicht der BI lasse der Antrag des künftigen Betreibers an die Gemeinde zur Erstellung eines Tiny-Haus-Dorfes „viel Spielraum zur Interpretation“. Niemand wisse genau, was auf der zwei Hektar großen Fläche passieren werde: „Es gibt kein Konzept, keine bildliche Darstellung.“

Wer sich jedoch mit dem Thema näher beschäftige, dem werde „schnell klar, dass es sich um ein Geschäftsmodell mit Gewinnmaximierung“ handle, hinter dem eine GmbH stecke.

Bürgerinititive sieht in Türkheim keinen Bedarf für Tiny-Häuser

Es gehe laut BI nicht nur darum, Menschen Lebensraum für eine minimalistische, ökologische und naturnahe Art des Lebens zu schaffen. Vielmehr sind die BI-Sprecher überzeugt: „Für uns ist auch problematisch, dass das Projekt vor allem für Menschen geplant wird, die nicht in Türkheim leben. Der Bedarf für Türkheimer ist nicht gegeben“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Interessenten gebe es im „Umkreis von mehreren Hundert Kilometern“.

Die zu erschließende Fläche biete „leider wenig Spielraum für eine naturnahe Erschließung bei 90 Tiny-Häusern, 100 bis 150 Bewohnern und mehr als 90 Pkw.“ Aus Sicht der BI werde „viel Fläche (20-30% und Car-Sharing) gemeinsam genutzt. Dazu kämen „bis zu drei Tiny-Haus-Nachbarn“ pro Anlieger, rechnen die BI-Sprecher vor: „Konflikte sind da vorprogrammiert. Die Folgen für Türkheim können katastrophal sein“, heißt es in der Pressemitteilung.

Dies vor allem, wenn „das Projekt nicht in öffentlicher Hand, sondern in Hand einer GmbH ist, die damit ja Geld verdienen will“, so die BI. Grundsätzlich sei „alles gut, so wie es jetzt ist.“ Die Fläche werde landwirtschaftlich bewirtschaftet und von vielen Bürgern als Naherholungsgebiet empfunden. „Auch ein Spaziergang am Abend in der Natur nach alltäglichem Stress dient zur Erholung. Zudem würde damit eine weitere wertvolle ökologische Fläche erschlossen und die geplante Renaturierung des Landweidbaches gefährdet“, sind die BI-Sprecher überzeugt.

Das Thema „Tiny-Haus-Dorf“ sei vielschichtiger, als es im ersten Moment wirke. Die BI-Sprecher Norbert Meinert, Christian Hopt und Thomas Puhane stellen daher die Frage: „Welchen Mehrwert würde dieses Projekt an dieser ökologisch wertvollen Stelle bringen?" Die Bürgerinitiative „Erhaltung der Wertachidylle“ hoffe daher, dass der geplante Aufstellungsbeschluss keine Mehrheit im Gemeinderat findet.