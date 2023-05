Türkheim

Die guten Jahre sind vorbei: Türkheim dreht an der Gebührenschraube

Plus Lange blieb die Gemeindekasse Türkheims von den vielen Krisen verschont. Damit ist es jetzt vorbei. Das werden die Türkheimer bald am eigenen Geldbeutel spüren.

Von Alf Geiger

Dass nach einer Entscheidung des Gemeinderates Applaus aufbrandet und die Zuschauer laut klatschen – das kommt nur wirklich nicht allzu oft vor. Diesmal konnten sich die Türkheimer Gemeinderätinnen und Gemeinderäte aber über lautes Klatschen freuen: Auf den Stühlen im Sitzungssaal hatten sich die Mitarbeiterinnen des Kindergartens St. Josef versammelt und gespannt gewartet, wie der Marktrat über die geforderte Änderung des Personalschlüssels entscheidet. Und offenbar waren sie mit der Entscheidung des Marktgemeinderates einverstanden.

Die Steuerquellen sprudelten in Türkheim trotz aller Krisen

Immer wenn Kämmerer Claus-Dieter Hiemer in den vergangenen Krisen-Jahren zu seinem regelmäßigen Zwischenbericht ansetzte, entspannten sich die Mienen der Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker zusehends. Das lag bestimmt auch am launig-unterhaltsamen Vortrag, vor allem aber am Inhalt von Hiemers Berichten in den vergangenen Monaten und Jahren: Trotz der Krisen von Corona bis Krieg und Energiepreisexplosion sprudelten die Einnahmen besser als befürchtet, und die Gemeindekasse freute sich mit ihrem Kämmerer über steigende Einnahmen bei der Gewerbesteuer und beim Anteil der Gemeinde an der Einkommenssteuer. Diese soliden Einnahmen waren dann auch das Fundament für die Gemeinde Türkheim, ihre zahlreichen Prestigeobjekte von der Waaghaus-Sanierung bis zum Bau von Sozialwohnungen und vieles mehr solide finanzieren zu können. Und, so viel "Eigenlob" durfte dann auch mal sein: Auch die "sparsame und vorausschauende Haushaltsplanung" habe ihren Teil dazu beigetragen, dass die Gemeindekasse Türkheims stets gut gefüllt war, sagte Hiemer mit einem Augenzwinkern.

